دبي الصحية وهيئة الطرق والمواصلات في نهائي بطولة بلدية دبي الكروية غداً

تأهل فريقا «دبي الصحية» و«هيئة الطرق والمواصلات» إلى المباراة النهائية من بطولة بلدية دبي لمؤسسات حكومة دبي فوق 45 سنة لكرة القدم 2026، بعد فوزهما في مواجهتي الدور نصف النهائي على فريقي «بلدية دبي» و«هيئة كهرباء ومياه دبي»، ليضربا موعداً مرتقباً في النهائي الذي سيقام مساء يوم الاثنين الموافق التاسع من مارس الجاري.



وتقام البطولة بتنظيم من نادي بلدية دبي خلال الفترة من 23 فبراير الماضي وحتى 9 مارس الجاري، بمشاركة ثمانية فرق تمثل مؤسسات حكومة دبي، وتضم نخبة من نجوم كرة القدم من فئة فوق 45 عاماً، في بطولة تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والتواصل بين المؤسسات الحكومية.



جاء تأهل فريق دبي الصحية عقب مباراة قوية ومثيرة أمام فريق بلدية دبي في نصف النهائي، شكلت مسك ختام مبكر للبطولة من حيث الإثارة والندية، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن تُحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح لصالح دبي الصحية بنتيجة 5 – 4. سجل هدفي فريق بلدية دبي في الوقت الأصلي كل من يوسف فكري وكاظم علي، فيما أحرز هدفي فريق دبي الصحية اللاعب هيثم ربيع، ليقود فريقه إلى النهائي بعد مواجهة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة، وتعد الخسارة الأولى لبلدية دبي في البطولة.



وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي، فرض فريق هيئة الطرق والمواصلات أفضليته الكاملة أمام فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، محققاً فوزاً كبيراً بنتيجة خمسة أهداف دون رد، وأنهى فريق الطرق والمواصلات الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني بإضافة ثلاثة أهداف أخرى حملت توقيع كل من عباس رحيمي وضياء حناوي ومرزوق، في مباراة دانت فيها الأفضلية أداءً ونتيجة لفريق الطرق والمواصلات. وأدار اللقاء الحكم صلاح الحمادي، فيما تولى التعليق على مجريات السهرة الكروية بامتياز الإعلامي عبد الحميد الجسمي.



شهدت مباراتا نصف النهائي حضوراً لافتاً من قيادات مؤسسات حكومة دبي، يتقدمهم المهندس مروان بن غليطة المدير العام لبلدية دبي، إلى جانب عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لـ دبي الصحية، وسيد إسماعيل الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في بلدية دبي، كما حضر كل من عبدالله خلفان مستشار المدير العام لرئيس بلدية دبي، وهاشم القرشي مدير إدارة العقود والمشتريات في بلدية دبي، ووليد الشيباني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالبطولة.



بدوره، أشاد سيد إسماعيل الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة والمستويات الفنية المميزة التي قدمتها الفرق المشاركة، مؤكداً أن البطولة عكست روح التنافس الرياضي بين مؤسسات حكومة دبي، وأبرزت خبرات اللاعبين القدامى الذين قدموا مستويات لافتة. مهنئاً فريقي دبي الصحية وهيئة الطرق والمواصلات على تأهلهما إلى المباراة النهائية، مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى القوي الذي قدمته جميع فرق المربع الذهبي، والذي أسهم في خروج المباريات بصورة تنافسية مميزة.