6 فعاليات رياضية تختتم بطولة الظفرة الرمضانية في السلع

اختتمت 6 فعاليات رياضية ومجتمعية بطولة الظفرة الرمضانية في مدينة السلع، التي ينظمها نادي الظفرة الرياضي، وسط أجواء رياضية مميزة وحضور جماهيري لافت من أهالي المنطقة، حيث شهدت البطولة مشاركة واسعة من الفرق واللاعبين في ست مسابقات رياضية متنوعة شملت كرة القدم للكبار والناشئين، والكرة الطائرة، والبادل، وسباق الجري، إضافة إلى مسابقة البلوت، في إطار حرص البطولة على تقديم فعاليات رياضية ومجتمعية تجمع مختلف الفئات العمرية خلال الشهر الفضيل.



وشهدت منافسات كرة القدم لفئة الكبار مواجهة قوية في المباراة النهائية جمعت بين فريقي غاغا ونادي السلع الرياضي، حيث نجح فريق غاغا في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وقدم أداءً مميزاً توّجه بالفوز بنتيجة 2-0، ليحصد لقب البطولة وسط فرحة كبيرة من لاعبيه وجماهيره.



وفي منافسات كرة القدم لفئة الناشئين، التقى فريق أبطال آسيا مع فريق الفرسان في مباراة اتسمت بالحماس والندية، حيث تمكن فريق الفرسان من حسم اللقاء بهدف نظيف 1-0، ليظفر بلقب البطولة بعد أداء قوي وروح قتالية عالية طوال المباراة.



أما في مسابقة الكرة الطائرة، فقد شهدت المباراة النهائية مواجهة بين فريقي صناعية السلع وبينونة، حيث قدم الفريقان مباراة قوية، إلا أن فريق صناعية السلع نجح في حسم اللقاء لصالحه بعد فوزه بشوطين مقابل صفر، ليحصد لقب المسابقة عن جدارة واستحقاق.



وفي مسابقة البلوت التي شهدت مشاركة واسعة من محبي اللعبة الشعبية، تمكن فريق الشبهانة من تحقيق الفوز على فريق أطوي في المباراة النهائية، بعد منافسة حماسية اتسمت بالتركيز والمهارة، ليحصد لقب البطولة وسط أجواء مليئة بالحماس.



كما شهدت بطولة البادل مواجهة قوية جمعت بين فريقي زايد وياس، حيث نجح فريق زايد في تقديم أداء مميز مكنه من حسم المباراة لصالحه والتتويج بلقب البطولة.

وفي سباق الجري الذي أقيم ضمن فعاليات البطولة، شارك عدد من الرياضيين والهواة من مختلف الأعمار، حيث عكس السباق روح التحدي والإصرار بين المشاركين، وأسهم في تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية.



وجاء ختام البطولة في مدينة السلع ليؤكد النجاح الكبير الذي تحققه بطولة الظفرة الرمضانية هذا العام، من خلال تنوع المسابقات الرياضية والإقبال الكبير من اللاعبين والجمهور، بما يعكس دورها في تعزيز الرياضة المجتمعية وترسيخ قيم التنافس الشريف والتلاحم بين أبناء منطقة الظفرة خلال شهر رمضان المبارك.