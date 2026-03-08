ختام كأس بطولة بلدية دبي للمؤسسات الحكومية فوق 45 عاماً غداً

يسدل مساء غد الاثنين الستار على منافسات بطولة كأس بلدية دبي للمؤسسات الحكومية لكرة القدم فوق 45 سنة 2026، حيث يحتضن ملعب نادي بلدية دبي المباراة النهائية التي تجمع فريقي «دبي الصحية»، و«هيئة الطرق والمواصلات» في ختام بطولة حافلة بالإثارة والتنافس بين نخبة من نجوم كرة القدم من فئة المخضرمين. ومن المنتظر أن يشهد النهائي حضوراً لافتاً من قيادات ومسؤولي الجهات الحكومية في دبي، إلى جانب جماهير الفرق المشاركة، في أمسية رياضية احتفالية تعكس نجاح البطولة في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية وتعزيز الروابط بين موظفي المؤسسات الحكومية.



تقام البطولة بتنظيم نادي بلدية دبي، ووفق توجيهات المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، الذي يحرص على دعم المبادرات الرياضية المجتمعية التي تسهم في تعزيز الصحة واللياقة البدنية، وترسيخ روح التعاون والتنافس الشريف بين مؤسسات حكومة دبي.



وشهد ملعب نادي بلدية دبي تجهيزات خاصة استعداداً للمباراة النهائية، حيث ارتدى حلة جديدة تليق بختام البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 23 فبراير الماضي حتى 9 مارس الجاري بمشاركة ثمانية فرق تمثل مؤسسات حكومة دبي.



بلغ فريق دبي الصحية المباراة النهائية بعد مواجهة قوية ومثيرة أمام فريق بلدية دبي في الدور نصف النهائي، في واحدة من أكثر مباريات البطولة ندية وإثارة، والتي حسمت عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق دبي الصحية بنتيجة 5-4، ليتأهل إلى النهائي ويُلحق ببلدية دبي أول خسارة له في البطولة بعد مشوار مميز.



وفرض فريق هيئة الطرق والمواصلات أفضليته الكاملة أمام فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، محققاً فوزاً كبيراً بنتيجة خمسة أهداف دون رد، وقدم فريق الطرق والمواصلات أداءً قوياً طوال المباراة، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب بعد عرض هجومي مميز منحه بطاقة التأهل المستحقة إلى المباراة النهائية. ويدخل فريق دبي الصحية المباراة النهائية بطموح كبير لتحقيق أول ألقابه في البطولة، مستنداً إلى الروح القتالية التي أظهرها لاعبوه طوال مشوار المنافسات وقدرتهم على العودة في اللحظات الحاسمة.



في المقابل، يسعى فريق هيئة الطرق والمواصلات إلى مواصلة عروضه القوية واستثمار الأداء المميز الذي قدمه خلال البطولة، أملاً في التتويج باللقب وإضافة إنجاز جديد إلى سجله الرياضي.



من جهته، أكد وليد الشيباني، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، اكتمال الجاهزية لحفل ختام البطولة والمباراة النهائية، مشيراً إلى أن جميع الترتيبات التنظيمية والفنية والتحكيمية تسير وفق أعلى المعايير بما يليق بمكانة الحدث. وثمّن الشيباني الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة وكافة فرق العمل، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد كان وراء النجاح المميز الذي حققته البطولة هذا العام من حيث المستوى الفني والتنظيمي والتحكيمي.



كما هنأ طرفي المباراة النهائية، مشيراً إلى أن وصولهما إلى هذا الدور جاء تتويجاً لعطاء مستحق في ظل المنافسة القوية بين جميع الفرق المشاركة، وأشاد بالمستويات المميزة التي قدمتها الفرق الثمانية المشاركة في البطولة، والتي عكست روحاً تنافسية عالية والتزاماً كبيراً داخل الملعب وخارجه.



واختتم تصريحه بالتأكيد على أن البطولة حققت أهدافها في تعزيز الروح الرياضية وترسيخ مفاهيم الصحة والنشاط البدني بين موظفي المؤسسات الحكومية، متمنياً أن يظهر حفل الختام بالصورة التي تليق بمكانة البطولة.