بطولة منصور بن زايد الرمضانية «الوثبة 2026».. محطة نوعية للفعاليات المجتمعية في عام الأسرة



أكد مسؤولون أن فعاليات بطولة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، محطة نوعية للفعاليات المجتمعية والرياضية تزامناً مع عام الأسرة 2026.



وقال مشاركون، إن توافد أفراد الأسرة وفئات المجتمع الأخرى سواء للمشاركة في 16 منافسة رياضية، أو متابعة الفعاليات المختلفة، يضع الحدث ضمن أبرز وأهم المبادرات، التي تشهدها الدولة في شهر رمضان.



ووصفت الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، البطولة بأنها مبادرة محورية، تسهم في ترسيخ القيم المجتمعية، وتوفر بيئة محفزة ومشجعة لكل أفراد الأسرة لممارسة الرياضة، والمساهمة في دعم نجاح البرامج الرياضية والفعاليات، بحضور الآباء والأمهات للمنافسات، بهدف تشجيع أبنائهم بالتزامن مع عام الأسرة 2026.



وأثنت الهاجري على تزايد مستويات الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة النشاط الرياضي، والتجاوب مع الفعاليات، التي تشهدها إمارة أبوظبي، والتزام الأسرة الإماراتية بالتوجهات الرامية لتعزيز دورها، لا سيما أنها تعد اللبنة الأولى في بناء المجتمع، والأساس الذي تقوم عليه نهضة الأوطان واستقرارها، ومدرسة غرس القيم والمبادئ وصون الهوية الوطنية والانتماء، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في الدولة.



وأشار طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، إلى أن البطولة تتضمن فعاليات متنوعة، بمشاركة فئات المجتمع المختلفة، والعائلات والجماهير، انطلاقاً من أهمية الرياضة ضمن رؤية مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المؤسسات، لترسيخ الوعي بأهمية النشاط البدني، والبرامج المجتمعية.



وأوضح أن الإقبال الكبير على الفعاليات المتنوعة على مستوى إمارة أبوظبي وزيادة عدد المشاركين يجسد بوضوح أهمية المبادرات المجتمعية، وزيادة الدور المجتمعي، من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات، بدعم القيادة الرشيدة.



وأشاد مهند العنزي لاعب منتخبنا الوطني السابق لكرة القدم، بالحضور الكبير للعائلات في فعاليات بطولة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، والتجاوب مع المنافسات الرياضية المتنوعة والشاملة، بالإضافة إلى وجود الآباء والأمهات مع أبنائهم في عدد من البطولات الرياضية، وقال، إن هذه المعطيات تؤكد القيم الوطنية الراسخة للأسرة الإماراتية، ومستوى الوعي بأهمية التجاوب مع البرامج والمبادرات الوطنية المختلفة.



ودعت زهرة الظاهري، لاعبة نادي الجزيرة للجوجيتسو، كل أفراد المجتمع إلى الحرص على حضور الفعاليات المقامة حالياً في الوثبة، ضمن بطولة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، وقالت، إن الأجواء مناسبة للجميع، والفرصة مواتية لحصد الجوائز، التي تقدمها اللجنة المنظمة عبر تذاكر السحب، بما يمثل فرصة لقضاء أوقات جميلة في هذا الشهر المبارك في بيئة محفزة، ومشجعة لجميع الفئات العمرية.