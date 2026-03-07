اكتمال ترتيبات سباق الدراجات في بطولة منصور بن زايد «الوثبة 2026» و8 مباريات في كرة القدم



ينطلق الأحد سباق الدراجات الهوائية الأكبر من نوعه في منطقة الوثبة، ضمن فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026.



وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الحالي، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة، وتبلغ إجمالي جوائزها 10 ملايين درهم.



وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال كافة الترتيبات لإقامة السباق بمشاركة المئات من مختلف المستويات للمحترفين والهواة، إذ ينطلق ويختتم في مقر المهرجان، مروراً بمسار في منطقة الوثبة.



وأكدت اللجنة اعتماد منافسات إضافية للمواي تاي، خلال الفترة من 9 إلى 16 مارس الحالي، بعد النجاح المميز لمنافساتها في الأسبوع الأول من البطولة على الصعيدين الفني والجماهيري.



وتقام خلال الفترة من 9 إلى 14 مارس، منافسات الفئات العمرية من 8 إلى 17 عاماً، إذ تقام يومي 9 و10 مارس، منافسات فئتي 8 و9 أعوام، و10 أعوام و11 عاماً، بينما تقام يومي 11 و12 مارس منافسات فئتي 12 و13 عاماً، و14 و15 عاماً، ويومي 13 و14 مارس، منافسات فئة 16 و17 عاماً.



ونوهت بإقامة منافسات «كي وان» للكبار، بمشاركة نخبة من المقاتلين في أجواء تنافسية كبيرة على مدار يومي 15 و16 مارس الحالي.



وتنطلق الأحد منافسات الأدوار الإقصائية لمسابقة سباعيات كرة القدم، بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ32، بإقامة 8 مباريات يوم الأحد، و8 أخرى يوم الاثنين، ثم تتواصل الأدوار الإقصائية حتى 17 مارس.



كما تبدأ منافسات مسابقة شد الحبل لمدة 3 أيام بمشاركة فرق حكومية وخاصة، تتنافس على الفوز بالمراكز الأولى في واحدة من المسابقات المجتمعية الممتعة.



وفي أبرز نتائج المنافسات، حقق فريق شرطة أبوظبي لقب فئة الرجال للرماية لمسافة 10 أمتار بالمسدس، في النهائيات التي أقيمت في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.



وحقق فريق شرطة أبوظبي 392 نقطة في النهائيات، وتقدم على فريق مكتب أبوظبي الإعلامي الذي جمع 388 نقطة، وجاء فريق بلدية أبوظبي ثالثاً برصيد 387 نقطة.



وشهدت بطولة كرة الطائرة منافسات قوية وأسفرت عن أول فوز لفريقي «أوشين أير» و«إم في بي»، على كل من الأكاديمية الأولمبية الوطنية، و«ATRC» بذات النتيجة على التوالي، بواقع مجموعتين دون مقابل، كما يتواصل عدد من المسابقات الرياضية، مثل كرة السلة الثلاثية، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل.