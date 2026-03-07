125 لاعبا ولاعبة يتنافسون في "الشطرنج الخاطف" ببطولة منصور بن زايد" الوثبة 2026"

/أعلنت اللجنة المنظمة مشاركة 125 لاعبا ولاعبة في منافسات الشطرنج الخاطف المقررة على مدار يومي السبت والأحد المقبلين ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026.

وأوضحت اللجنة أن 95 لاعبا يتنافسون في فئة الرجال يمثلون 26 جنسية، من بينهم 28 لاعبا من الإمارات، و16 من الهند، و8 من مصر، و4 من سوريا، و3 من الفلبين، وفرنسا، والأردن، والسودان، و2 من فلسطين، بالإضافة إلى لاعب من كل من ألمانيا، والنرويج، والمكسيك، وإيطاليا، وسلطنة عمان، ورومانيا، وتونس، وسريلانكا، واليمن، ومالطا، وكندا، وأذربيجان، وأوزبكستان.

وذكرت أن فئة السيدات تشهد مشاركة 30 لاعبة من 10 دول، من بينهن 14 لاعبة من دولة الإمارات.

وقال حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إن مشاركة النادي في تنظيم المنافسات تعزز دوره المحوري في المجتمع، وجهوده المستدامة في مختلف الفعاليات، انطلاقا من استراتيجيته في نشر رياضة الشطرنج، بما يتماشى مع رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في إرساء أفضل الممارسات التطويرية.

وتوجه الخوري بالشكر إلى اللجنة المنظمة على تخصيص مبلغ 50 ألف درهم للفائزين في البطولتين، وتوفير كل متطلبات نجاحها وسط أجواء رمضانية تشهدها الوثبة، بحضور العائلات وأفراد المجتمع.