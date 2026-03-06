نهائي الكرة الطائرة يرسم ختام دورة ند الشبا





يرسم نهائي الكرة الطائرة بين «التداوي» و«يازار»، مساء السبت، صورة الختام للنسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي جاءت منافساتها هذا العام حافلة بالإثارة والندية في مختلف المسابقات، إذ تضمنت 11 لعبة أولمبية ومجتمعية شملت الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، والريشة الطائرة، إلى جانب كرة السلة الثلاثية (3×3).



وتقام الدورة سنوياً برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».



ونجح فريق «التدواي» حامل اللقب في الوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، وهو يضم مجموعة من نجوم الكرة الطائرة الإيطالية وتحديداً من فريق كونيو، فيما يضم فريق «يازار» الذي يبلغ النهائي للمرة الأولى تشكيلة من أبرز نجوم الدوري الإماراتي أمثال الليبرو ماجد صقر خميس، وثنائي الوصل ديزني لومبوتو ومامادو سايدو.



وأكد جاسم محمد، رئيس فريق «التداوي»، أن الفرق المشاركة قدمت مستويات فنية جيدة رغم صعوبة استقطاب لاعبين محترفين من أوروبا بسبب تزامن الدورة هذا العام مع نشاط أغلب الدوريات الأوروبية، وأضاف: «لا ندخل البطولة لمجرد المشاركة، لذا نحرص على اختيار لاعبين مميزين للحفاظ أولا على السمعة الجيدة التي باتت تحظى بها الدورة على الساحة العالمية، وثانياً من أجل التتويج باللقب، وسعداء بالتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي».



وتابع: «يضم فريق التداوي لاعبين جيدين من فريق كونيو الإيطالي، ونجحنا في تقديم مستويات قوية منذ المباراة الأولى ونتطلع أن ننهي مشاركتنا بأفضل طريقة وهي التتويج باللقب».



طريق النهائي



وتأهل الفريقان إلى النهائي بعد فوزهما في نصف النهائي، الذي شهد منافسة قوية بين الفرق وتحولاً كبيراً في مستوى الفرق، حيث تغلبت الفرق الخاسرة في التصفيات على الفرق المتصدرة، فقد فاز فريق التداوي على فريق السماوي بنتيجة (3 – 1)، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول (25 – 21) لصالح التداوي، وتمكن السماوي من الفوز في الشوط الثاني بنتيجة (25 – 23)، ثم عاد التداوي ليفوز في الشوط الثالث بنتيجة (25 – 22)، وكان الشوط الرابع هو أقوى وأطول الأشواط إذ شهد ندية شديدة بين الفريقين واستمر التسجيل نقطة بنقطة حتى تمكن التداوي من حسم المباراة لصالحة بالفوز بنتيجة (27 – 25).



ولم تكن المباراة الثانية أقل حماسة وقوة عن سابقتها، حيث استمرت منافساتها إلى ساعتين و20 دقيقة، وتمكن فيها فريق يازار من الفوز على فريق إم آي إن إنفستمنت بنتيجة (3 – 2)، رغم أن إنفستمنت تأهل لنصف النهائي متصدراً مجموعته بدون أي خسارة سابقة وكل التوقعات كانت تشير إلى فوزه في هذه المباراة إلا أن يازار كان له رأي آخر.



وفاز إنفستمنت في الشوط الأول بنتيجة (25 – 21)، وعزز الفريق ثقته بنفسه بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة (25 – 19)، وفي الشوط الثالث بدأ يازار في تغيير طريقة اللعب حتى تمكن من الفوز بنتيجة (25 – 20)، وفي الشوط الرابع كاد إنفستمنت يستعيد المباراة لصالحه إلا أن لاعبي يازار كثفوا من ضرباتهم حتى تمكنوا من تعديل النتيجة في النقاط الأخيرة، ليفوزوا بالشوط بنتيجة (28 – 26)، وأنهى فريق يازار المباراة في الشوط الخامس والفيصل بنتيجة (23 – 21).



تكريم أبطال الجري والدراجات



كرمت اللجنة المنظمة الفائزين في سباقي الدراجات الهوائية والجري، وتوج الفائزين كل من حسن المزروعي، مدير الدورة، وعيسى شريف، عضو اللجنة المنظمة ومدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، وعادل البناي، رئيس اللجنة الفنية للدورة.