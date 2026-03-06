«العين للشطرنج» يتوج بكأس الاتحاد للفرق للسنة الثالثة على التوالي



تُوّج نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطلاً لبطولة كأس الاتحاد لفرق المؤسسات والجاليات، بعد أداء قوي ومستوى فني مميز أكد من خلاله تفوقه على الفرق المشاركة في البطولة التي أقيمت على مدى يومين ونظمها اتحاد الشطرنج، بمشاركة 100 فريق من أندية الشطرنج والجاليات والمؤسسات يمثلون 33 دولة.



وجاء تتويج نادي العين بجدارة واستحقاق في البطولة، حيث حسم اللقب بدون أي خسارة، محققاً 8 انتصارات وتعادلاً واحداً، في إنجاز يعكس قوة الفريق ومستواه العالي، ليحافظ النادي على اللقب للسنة الثالثة على التوالي بعد فوزه بالبطولة في نسختي 2024 و

2025

وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين وأصحاب الألقاب الدولية، ما رفع من مستوى المنافسة الفنية وأضفى إثارة كبيرة على مجريات الجولات.



وشهد البطولة وتوج الفائزين هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج.



وتوجّه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج ورئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتهنئة إلى لاعبي النادي على تحقيق هذا الإنجاز في البطولة، معبراً عن سعادته بالمستويات المتطورة التي ظهرت خلال المنافسات.



من جهته أشاد عبدالله راشد الراشدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم في تحقيق الإنجازات وتطوير اللعبة، كما أثنى على جهود اتحاد الإمارات للشطرنج في تنظيم البطولة والعمل على تطوير رياضة الشطرنج في الدولة.