«الاجتماعي السوداني» يختتم بطولة الشطرنج الثالثة وسط أجواء تنافسية قوية



اختتم المركز الاجتماعي السوداني بالشارقة فعاليات بطولة المركز الثالثة للشطرنج، (رمضان 2026) التي أقيمت يومي 27 و28 فبراير 2026 بمقر المركز في منطقة القادسية – الشارقة، بمشاركة 18 لاعباً ولاعبة في أجواء تنافسية اتسمت بالروح الرياضية والتركيز العالي.



وجاء تنظيم البطولة بالشراكة مع The Emirates Group Chess Club، الشريك التنظيمي للحدث، في إطار التعاون لتعزيز ثقافة الشطرنج ودعم المواهب، وصقل مهارات اللاعبين من مختلف الأعمار، وأشرف على البطولة جمال أمين، المشرف العام.



وشهدت البطولة مستويات فنية متقدمة، حيث تمكن اللاعب راشد جبريل موسى من حصد المركز الأول بعد أداء قوي وثابت طوال الجولات، فيما جاء في المركز الثاني اللاعب محمد بشرى بعد منافسة محتدمة حتى الأدوار النهائية.



وأكدت إدارة المركز أن البطولة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية والثقافية، التي يحرص المركز على تنظيمها، إيماناً بأهمية الرياضة الذهنية في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي، واتخاذ القرار، والانضباط الذاتي لدى الشباب.



تجدر الإشارة إلى أن البطولة لاقت تفاعلاً واسعاً من الحضور والمشاركين، ما يعكس الاهتمام المتزايد بلعبة الشطرنج داخل المجتمع، ويعزز توجه المركز نحو تنظيم نسخ قادمة أكثر توسعاً من حيث المشاركة والمستوى الفني.



بهذه البطولة يواصل المركز الاجتماعي السوداني بالشارقة ترسيخ دوره مظلة جامعة للأنشطة المجتمعية، حيث تلتقي المنافسة بالمعرفة، وتتحول الرقعة إلى مساحة لبناء العقول.