شرطة دبي تكرّم الفائزات في بطولة «كاراتيه الألعاب الرمضانية»



كرّمت القيادة العامة لشرطة دبي الفائزات في بطولة الكاراتيه، إحدى بطولات «الألعاب الرمضانية لشرطة دبي»، والتي ينظمها مركز التميز الرياضي بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والهادفة إلى تعزيز النشاط الرياضي والترابط المجتمعي، بمشاركة أفراد المجتمع ومنتسبي شرطة دبي.



وسلم سعادة اللواء ناصر الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، بحضور اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، الميداليات إلى الفائزات، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، مشيداً بمستوى المتنافسات في بطولة الكاراتيه، متمنياً لهن التوفيق الدائم.



الجدير ذكره أن البطولة الرمضانية لشرطة دبي تتضمن 25 بطولة، منها 12 بطولة مجتمعية و12 بطولة شرطية، إلى جانب بطولة لطلبة مدارس حماية للتربية والتعليم، وتستمر فعالياتها حتى 11 مارس الجاري.