مواجهتان حاسمتان في نصف نهائي «طائرة ند الشبا»



يقام مساء الخميس نصف نهائي بطولة الكرة الطائرة، ضمن منافسات النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، على صالة مجمّع ند الشبا الرياضي، بعد اكتمال عقد الفرق الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي.



ويلتقي في المواجهة الأولى فريق السماوي، متصدر المجموعة الأولى، مع فريق التداوي، ثاني المجموعة الثانية، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما تجمع المباراة الثانية فريق إم آي إن إنفستمنت، مع فريق يازار، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، في مواجهتين حاسمتين لتحديد طرفي النهائي.



وتُقام الدورة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».



وجاء تأهل فريقي التداوي وإم آي إن إنفستمنت، بعد مواجهة مباشرة بينهما في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، في مباراة امتدت إلى خمسة أشواط، وانتهت بفوز إنفستمنت بنتيجة (3-2). وتقدم إنفستمنت في الشوط الأول (25-20)، قبل أن يعادل التداوي النتيجة بفوزه في الشوط الثاني (25-18). واستعاد إنفستمنت الأفضلية في الشوط الثالث (25-21)، إلا أن التداوي فرض التعادل مجدداً، بعد فوزه في الشوط الرابع (25-16). وفي الشوط الفاصل، حسم إنفستمنت المواجهة لصالحه بنتيجة (15-11)، بعد أداء هجومي مكثف في اللحظات الحاسمة.



وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، تغلب فريق زعبيل على فريق تايغر زعبيل بنتيجة (3-2)، بواقع أشواط (20-25، 27-25، 25-18، 23-25، 15-9)، إلا أن الفريقين ودّعا المنافسات، بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع. وتصدر إم آي إن إنفستمنت ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، متقدماً بفارق الأشواط عن التداوي، الذي حل ثانياً بالرصد ذاته، فيما أنهى زعبيل مشاركته بثلاث نقاط، وتايغر بنقطة واحدة.



شد الحبل



تشهد بطولة شد الحبل منافسة قوية، ومتابعة جماهيرية واسعة، في مجمع ند الشبا الرياضي، مع اقتراب المنافسات من مراحل الحسم، ففي منافسات فئة المؤسسات الحكومية، فاز فريق وزارة الدفاع على فريق الدفاع المدني بدبي (2-0)، وفاز فريق القوات الجوية على فريق شرطة دبي (2-0).



وفي الفئة المجتمعية، فاز فريق إيه جيه مصطفى 1 على فريق دبليو وورلد جيم، كما فاز فريق الجوارح على فريق ترانس غارد، ضمن المجموعة الأولى، وفاز فريق المقاتلون على فريق رابتر جيم، كما فاز فريق المهدوي والحربي على فريق أكاديمية آي إف بي الرياضية، في المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة، فاز فريق العجبان على فريق مجموعة دتكو للإنشاءات، وفاز فريق وصل على فريق أفالار، وفي المجموعة الرابعة، فاز فريق ليفل آب على فريق أولمبيا، وفاز فريق جلوبا على فريق محاربين منغالاور.



وفي فئة الناشئين، فاز فريق إيه 25 جيم على فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بنتيجة (2-0)، كما فاز فريق نادي الحرس الأميري الرياضي بالشارقة، على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بنتيجة (2-0)، ضمن الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة، فاز فريق الحرس الأميري الرياضي بالشارقة على فريق إيه 25 جيم بنتيجة (2-0)، كما فاز فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطة بنتيجة (2-0).