شباب الأهلي بطلاً لكأس الاتحاد لكرة السلة



أحرز فريق شباب الأهلي لقب كأس الاتحاد لكرة السلة بفوزه على النصر بنتيجة 103-100، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة النادي في الممزر، مساء أمس، بعد مواجهة دراماتيكية حُسمت في الثواني الأخيرة.



وجاء الحسم عبر ثلاثية قاتلة سجلها الأمريكي واشنطن قبل 21 ثانية من صافرة النهاية، مانحاً «الفرسان» تقدماً حاسماً لم يتمكن «العميد» من تعويضه، في لقاء اتسم بتقلبات متواصلة في النتيجة وندية عالية حتى اللحظات الأخيرة.



وانتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بفارق نقطة واحدة (56-55)، في ظل أداء هجومي مفتوح من الطرفين، إذ حسم النصر الربع الأول 27-26 فيما تدارك شباب الأهلي وانتزع نتيجة الربع الثاني 30-28.



واستمر التقارب في الربع الثالث الذي حسمه التعادل 18-18، قبل أن يفرض النصر أفضليته تدريجياً مع بداية الربع الرابع، مستفيداً من دقة ثلاثيات هاريس وحسن عبدالله وروي ديفين، ليتمكن من توسيع الفارق.



ودخلت المباراة منعطفها الحاسم قبل خمس دقائق من النهاية عندما تقدم النصر 90-81، مستفيداً من أخطاء فردية لمنافسه. غير أن شباب الأهلي أعاد ترتيب صفوفه ونجح في تقليص الفارق تدريجياً حتى أدرك التعادل 94-94، لتشتعل المواجهة من جديد.



وفي اللحظات الأخيرة، سجل هاريس ثلاثية مثيرة أعادت النصر إلى الواجهة، قبل أن تتعادل الكفة مجدداً عند 100-100 قبل 38 ثانية من النهاية. لكن خبرة لاعبي شباب الأهلي ظهرت في إدارة الهجمة الأخيرة، حيث أحسنوا استغلال الوقت، ليأتي الحسم عبر ثلاثية واشنطن، ويؤكد الفريق تفوقه بنتيجة 103-100 وسط أجواء احتفالية في المدرجات.



وتوج الفائزين عبداللطيف الفردان، رئيس اتحاد كرة السلة، يرافقه سالم المطوع، الأمين العام للاتحاد، والدكتور ماجد سلطان، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، ومحمد صالح، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، وسالم بن علي، مشرف قطاع كرة السلة بنادي النصر.