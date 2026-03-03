انطلاقة قوية لبطولة تحدي الموانع في الدورة الرياضية لحكومة عجمان



انطلقت منافسات بطولة تحدي الموانع ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها السادسة، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة عكست روح التحدي والإصرار بين مختلف الفئات العمرية.



وشهد اليوم الأول إقامة منافسات فئة الناشئين (أولاد وبنات تحت 16 سنة)، إلى جانب فئة الفردي للسيدات المواطنات، حيث قدم المشاركون مستويات مميزة أظهرت جاهزيتهم البدنية وقدرتهم على تخطي مختلف مراحل التحدي.



وتقدم الحضور والمشاركين الشيخ محمد بن عمار النعيمي والشيخ سلطان بن عبدالعزيز النعيمي، حيث شاركا في تحدي اليوم الأول ضمن فئة الناشئين.



وتتواصل منافسات البطولة الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، بإقامة سباقات فئة المحترفين للرجال والسيدات، إضافة إلى فئة الفرق للمحترفين للرجال والسيدات، وسط توقعات بمنافسات قوية نظراً لمشاركة نخبة من الرياضيين والرياضيات.



وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، خصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للجماهير عبر سحوبات يومية وفقرات ترفيهية مميزة على المسرح، إلى جانب سحب على سيارة للمشاركين في العروض الشرائية بقيمة 15 درهماً في القرية الرمضانية المصاحبة لبطولة تحدي الموانع، وكذلك في قرية الدورة الرياضية المقامة في مركز كواترو الرياضي.



ومن المقرر أن يتم السحب على السيارة في اليوم الختامي للدورة الرياضية، الموافق 19 رمضان، في أجواء احتفالية تختتم بها فعاليات النسخة السادسة من الحدث الرياضي المجتمعي.