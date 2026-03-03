شرطة دبي تكرّم الفائزين في «تايكوندو الألعاب الرمضانية»



كرّمت القيادة العامة لشرطة دبي الفائزين في مسابقة التايكوندو، إحدى مسابقات بطولة «الألعاب الرمضانية لشرطة دبي»، التي ينظمها مركز التميز الرياضي بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والهادفة إلى تعزيز النشاط الرياضي والترابط المجتمعي، بمشاركة أفراد المجتمع ومنتسبي شرطة دبي.



وكرّم العميد الدكتور جاسم الملا، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، بحضور المقدم عبدالعزيز الشمري، والرائد أحمد البحر من مركز التميز الرياضي، الفائزين في مسابقة التايكوندو عن فئتي الرجال والنساء، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف.



وأشاد العميد الدكتور جاسم الملا بمنافسات مسابقة التايكوندو القوية بين المشاركين كافة في فئتي الرجال والنساء، التي كانت في أجواء رياضية شائقة عكست روح التعاون والتنافس خلال شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم التوفيق الدائم.



وتُقام البطولة الرمضانية لشرطة دبي في مواقع رياضية عدة متميزة، أبرزها نادي ضباط شرطة دبي، وأكاديمية شرطة دبي، ومنطقة أم الدمن، والمدينة التدريبية في الروية، ومركز شرطة ند الشبا، وأوتودروم، وتتضمن 25 بطولة تشمل 12 بطولة مجتمعية و12 بطولة شرطية، إلى جانب بطولة لطلبة مدارس حماية للتربية والتعليم، في حين تستمر فعالياتها حتى 11 مارس الجاري.



وتشمل المسابقات المجتمعية 12 بطولة مفتوحة للجمهور، وهي: الكريكيت، وتحدي الدراجات الصحراوية، والتايكوندو، والكاليستنكس، وسباق السرعة، والدراجات الهوائية، والتنس، والموانع، والألعاب التراثية، وكرة الطائرة الشاطئية، والجري لمسافة خمسة كيلومترات، إلى جانب التجديف الثابت.



أما المسابقات الرياضية الشرطية فتتضمن 12 مسابقة تهدف إلى إبراز المهارات الرياضية لدى موظفي شرطة دبي، وتشمل: البادل، وكرة القدم، والكاراتيه، وكرة السلة، والسنوكر، والجوجيتسو، والشطرنج، والقوس والسهم، وسباق الدراجات الثابتة، وكرة الطائرة، والرماية الحرة، إضافة إلى الرماية.