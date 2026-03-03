العماني المعمري يقود طائرة العين



أعلن نادي العين، رسمياً تعاقده مع المدرب العماني البارز جمال المعمري، لتولي مهمة المدير الفني لفريق الرجال لكرة الطائرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهاز الفني وتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة بكل قوة.



ويعتبر المعمري أحد أبرز الأسماء التدريبية في الكرة الطائرة العُمانية، حيث حقق مع نادي السيب سلسلة من البطولات المحلية والخليجية والعربية، وبنى فريقاً قوياً فرض حضوره في مختلف المنافسات.



كما سبق له قيادة منتخب سلطنة عُمان، وساهم بخبرته في رفع مستوى الأداء وتطوير مشاركة المنتخب في البطولات الخارجية.



وأعربت إدارة نادي العين عن تطلعها إلى أن يقود المعمري الفريق نحو تحقيق الألقاب والمنافسة على أعلى المستويات، مؤكدين أن خبرته الواسعة وإلمامه باللعبة ستكون رافداً أساسياً لتحقيق تطلعات الجماهير ومواصلة مسيرة النجاح.