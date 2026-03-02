نجاح كبير لبطولة أبوظبي الرمضانية المجتمعية للسباحة 2026

اختتمت بطولة أبوظبي الرمضانية المجتمعية للسباحة 2026 فعالياتها التي أقيمت يومي 27 و28 فبراير الماضيين على مسبح نادي أبوظبي للرياضات المائية، وسط أجواء مليئة بالحماس والتحدي ومشاركة مميزة لأكثر من 600 سبّاح وسبّاحة من مختلف الفئات العمرية.



جاء تنظيم البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وشهدت حضور عدد من مسؤولي النادي، من بينهم حميد الهوتي رئيس مجلس الإدارة وأحمد الجهوري عضو مجلس الإدارة، اللذان قاما بتكريم الفائزين في يوم خُصص لمنافسات التتابع الجماعي التي تميّزت بروح الفريق الواحد والإثارة.



وشهد اليوم الثاني من البطولة مشاركة مميزة من أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي الذين أضفوا أجواء من الحماس والتفاعل بين الجماهير، في مشهد يجسّد قيم الدمج المجتمعي والتمكين من خلال الرياضة.



تنوّعت منافسات البطولة بين مختلف الفئات والأعمار، بدءاً من عمر 8 سنوات وحتى فئة العمومي، وبرز خلالها العديد من المواهب الواعدة التي أظهرت مهارات فنية عالية وإصراراً على تحقيق الإنجاز.

واختتمت البطولة بأجواء احتفالية مميزة عبّرت عن نجاح الفعالية التي تعد من أكبر البطولات المائية المجتمعية في شهر رمضان المبارك، وعكست دعم أبوظبي المتواصل لتطوير الرياضة المجتمعية ونشر ثقافة المشاركة والنشاط البدني.