منافسات قوية في «تحدي حفيت الرياضي 2026» في يومه الـ 11

شهدت مدينة العين الأحد يوماً حافلاً ضمن فعاليات «تحدي حفيت الرياضي 2026»، حيث تلاقت الرياضات التراثية والحديثة في مشهد يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتطور النموذج التنظيمي للحدث في عام الأسرة، ضمن حراك مجتمعي يعكس حيوية المدينة وتنوعها. استهلت الفعاليات ببطولة «التبة» التراثية التي أكدت حضور الموروث الشعبي في قلب الحراك الرياضي، حيث تمكن فريق أم غافة من حسم اللقب بعد فوزه المستحق على الغربي بنتيجة 12-4، متصدراً بست نقاط بعد أداء منظم ومتوازن.



وجاء فريق الغربي ثانياً برصيد 4 نقاط، تلاه النهضة ثالثاً، ثم الحصون رابعاً، في منافسات اتسمت بالندية وتقارب المستويات، لتجسد البطولة نموذجاً عملياً لدمج الأصالة بالتطوير، وتعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ الرياضة كجسر ثقافي واجتماعي مستدام.

خطفت بطولة الألعاب الإلكترونية في استاد هزاع بن زايد، الأضواء باعتبارها الأكبر على مستوى الدولة من حيث قيمة الجوائز، حيث بلغ عدد المسجلين 300 لاعب، في مؤشر واضح على تصاعد حضور الرياضات الرقمية في المشهد الوطني. وفي بطولة البلياردو تمكن سيف النعيمي من حصد اللقب بعد مشوار متوازن، فيما جاء عثمان البلوشي ثانياً، وذياب الظاهري ثالثاً، وحميد القبيسي رابعاً.



وأكد المهندس حسن أبو عبيد، ممثل شركة الريس للمقاولات «الراعي الذهبي» لتحدي حفيت الرياضي، أن التحدي يمثل منصة مجتمعية تعزز ثقافة الصحة والتنافس الإيجابي، وتسهم في تنشيط الحركة الرياضية والسياحية ودعم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الشراكة تأتي ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى للاستثمار في الإنسان، بما يعكس تكامل القطاعين العام والخاص في دعم المبادرات المجتمعية.

ويؤكد هذا اليوم أن تحدي حفيت الرياضي تجاوز كونه فعالية تنافسية، ليصبح نموذجاً وطنياً يعيد تعريف مفهوم الرياضة المجتمعية في مدينة العين، عبر منظومة تجمع بين التراث والابتكار، والتخطيط المؤسسي والمشاركة الشعبية، في مشروع تنموي مستدام يعكس حيوية المجتمع ويعزز ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.