الهاشمي: طائرة النصر تعود إلى مكانتها الطبيعية على منصات التتويج

تقدم مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية بأسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس النادي رئيس مجلس الشرف، وإلى المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، بمناسبة تتويج «العميد» بدرع الدوري العام للكرة الطائرة رجال للمرة التاسعة في تاريخه، مساء أمس، عقب فوزه على الجزيرة بنتيجة 3-1 في المواجهة الفاصلة التي أقيمت على صالة نادي العين.



وهنأ عبدالرزاق السيد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أسرة «العميد» بمناسبة التتويج بلقب الدوري العام للكرة الطائرة، مؤكداً أن الإنجاز ثمرة العمل الجماعي وروح الإصرار التي تميز أبناء النصر، الذين صعدوا إلى منصة التتويج.



وقال: هذا الإنجاز المستحق، الذي تكلل بالفوز على فريق الجزيرة، تحقق نتيجة الدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة، اللذين يهدفان دوماً إلى أن يتبوأ «العميد» مكانته الطبيعية والرائدة فوق منصات التتويج.

وأضاف: إذ نثمن عالياً عطاء الأجهزة الفنية والإدارية، والروح القتالية العالية التي أظهرها اللاعبون طوال الموسم، فإننا نجدد العهد لجماهيرنا الوفية بمواصلة العمل الدؤوب للحفاظ على ريادة وتفوق ألعاب النادي في كافة المحافل والميادين، مع تمنياتنا بدوام التفوق والإنجازات وتحقيق البطولات.



كما بارك عبدالباسط علي عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للألعاب الرياضية، تتويج «العميد» ببطولة الدوري العام للكرة الطائرة، وقال: بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز، نتشرف بأن نتقدم بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى جماهير النصر بمناسبة التربع على عرش الطائرة الإماراتية وحصد درع دوري الطائرة، لينضم هذا اللقب الغالي إلى خزائن البطولات النصراوية للمرة التاسعة.



وأضاف: هذا اللقب يؤكد الريادة التاريخية لقلعة «العميد»، وهذا الاستحقاق التاريخي الذي توّجه الفوز الثمين على شقيقنا فريق الجزيرة ما هو إلا حصاد طبيعي للدعم السخي والمتابعة الحثيثة التي يحظى بها قطاع الألعاب الرياضية في قلعة النصر.



وأكمل: إذ نثمن ببالغ الفخر والاعتزاز العطاء الاستثنائي والروح القتالية التي جسدها أبطالنا في الميدان، جنباً إلى جنب مع الجهود المخلصة للأطقم الفنية والإدارية طوال الموسم، فإننا نجدد العهد لجماهيرنا الوفية على مواصلة درب التميز، ليبقى نادينا دوماً في الصدارة، مرتقياً بأمجاده نحو آفاق تليق بعراقة تاريخه وطموحات محبيه، مع تمنياتنا بدوام التفوق والإنجازات وتحقيق البطولات.



يذكر أن النصر حسم المواجهة الفاصلة بنتائج الأشواط «25-21 و22-25 و25-23 و25-20»، وذلك بعدما بلغ الفريقان المباراة الحاسمة عقب تبادل الانتصارات في ذهاب وإياب الدور النهائي، إذ حسم النصر لقاء الذهاب بثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يرد الجزيرة بقوة في الإياب منتزعاً الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.