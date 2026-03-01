العين يتصدر كأس اتحاد الشطرنج لفرق المؤسسات والجاليات

افتتح الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والمفوض حالياً برئاسة الاتحاد، منافسات بطولة كأس الاتحاد لفرق المؤسسات والجاليات 2026، التي ينظمها الاتحاد على مدار يومين في قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 100 فريق يمثلون المؤسسات والجاليات بالدولة. شهد حفل الافتتاح هشام علي الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام بالإنابة لاتحاد الإمارات للشطرنج، وإلياس فياض مدير المبيعات في شركة أصباغ ناشونال الراعي الرسمي للبطولة. ويترأس طاقم التحكيم الحكم الدولي أحمد النعيمي، ويعاونه الحكم الدولي ماجد العبدولي نائباً لرئيس الحكام، والحكم الدولي سلمان الطاهر.



شهد اليوم الأول إقامة خمس جولات، أسفرت عن تصدر فريق «العين أيه سي إم جي 1» الترتيب العام برصيد 10 نقاط، فيما تساوت ثلاثة فرق في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، هي «سيجنتشر ماسترز» و«دبي كروكس» و«دي سي سي سي 1»، كما تساوى 11 فريقاً برصيد 7 نقاط، ومثلها برصيد 6 نقاط، ما يعكس قوة المنافسة وتقارب المستويات بين الفرق المشاركة.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات أصحاب الألقاب الدولية، كما حضرت المنافسات كضيف شرف، الأستاذة الدولية الكبيرة الكازاخستانية بيبيسارا أسوباييفا، بطلة العالم للشطرنج الخاطف ثلاث مرات، وأفضل لاعبة في آسيا لعام 2021، ما يمنح البطولة زخماً فنياً كبيراً ويعزز من مكانتها على أجندة البطولات النوعية في الدولة.



من جانبه، أكد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي أن بطولة كأس الاتحاد لفرق المؤسسات والجاليات تواصل نجاحها للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أنها أصبحت إحدى المبادرات المجتمعية المهمة التي يحرص اتحاد الإمارات للشطرنج على تنظيمها سنوياً لما تمثله من قيمة رياضية ومجتمعية كبيرة.

وقال: هذه البطولة لا تقتصر على الجانب التنافسي فقط، بل تندرج ضمن مبادراتنا المجتمعية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة في مختلف الفئات، إلى جانب تعزيز دمج فئات المجتمع تحت مظلة رياضية واحدة، حيث تجمع المؤسسات والجاليات في أجواء تسودها الروح الرياضية والتقارب الثقافي.



وأضاف: نحن سعداء بمشاركة عدد من النجوم العالميين وأصحاب الألقاب الدولية، وهو ما يمنح البطولة ثقلاً فنياً كبيراً ويمنح اللاعبين المحليين فرصة الاحتكاك المباشر بمدارس شطرنجية متنوعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوير مستوياتهم الفنية.

وتوجه النعيمي بالشكر إلى شركة أصباغ ناشونال على دعمها للبطولة، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص عنصر أساسي في نجاح أي حدث رياضي، ودعم أصباغ ناشونال يجسد وعيها بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في دعم الأنشطة الرياضية، وهو ما أسهم في إخراج البطولة بصورة تنظيمية مميزة تليق بمكانتها، وكذلك الرعاة شركة أوسكار لندن للعطور وصالون شجرة السلوى.