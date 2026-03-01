الحبتور يتوج بلقب بطولة فبراير للبولو

توج فريق الحبتور للبولو، بلقب بطولة شهر فبراير، والتي نظمها نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة أربعة فرق وبمعدل هانديكاب تراوح بين 4 و6 جول، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «آر جي إف» بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ونصف.

بينما توج بكأس الترضية، فريق «تورتلس» بعد فوزه على فريق «في سي» بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة، في لقاء اتسم بالندية والتكافؤ حتى لحظاته الأخيرة. وعقب ختام المنافسات، نال ماركوس بانيلو جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما توج الحصان «بي بي بيه ماريبيل» لليام كارجر بجائزة أفضل خيل.