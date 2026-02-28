النصر بطلاً لدوري الطائرة



توج النصر بطلاً لدوري الكرة الطائرة للرجال للمرة التاسعة في تاريخه، مساء اليوم، بفوزه على الجزيرة 3-1، في المواجهة الفاصلة على درع المسابقة للموسم 2025-2026، والتي أقيمت على صالة نادي العين.



وجاء الشوط الأول قوياً وحماسياً من الفريقين، ونجح النصر في حسمه لصالحه بنتيجة 25-21، وتواصل الأداء القوي من الفريقين في الشوط الثاني، الذي حسمه الجزيرة لصالحه بنتيجة 25-22، واستعاد النصر تفوقه في الشوط الثالث، وحسمه لصالحه بنتيجة 25-23، وتمكن «العميد» من حسم اللقب بفوزه بالشوط الرابع بنتيجة 25-20.



وكان الفريقان قد بلغا المباراة الحاسمة بعد تبادل الانتصارات في ذهاب وإياب الدور النهائي، إذ حسم النصر لقاء الذهاب بثلاثة أشواط نظيفة 25-14، 25-18، 26-24، قبل أن يرد الجزيرة بقوة في الإياب، منتزعاً الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين 23-25، 20-25، 25-22، 27-25، 15-12.