رئيسة الفلاسي: مسابقة القرآن الكريم تنمي الإدراك لدى «أصحاب الهمم»

انطلق المهرجان الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة كبيرة وفعاليات متنوعة رياضية وثقافية ومجتمعية، حيث شهد المهرجان تدشين الدورة الرابعة عشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، المقامة تحت رعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بمشاركة أكثر من 700 متسابق من مختلف الإعاقات.



من جانبها وجهت رئيسة الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم، الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، على رعايتها السنوية للمسابقة، خلال الشهر الفضيل وذلك من أجل تشجيع أصحاب الهمم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه، وأضافت رئيسة الفلاسي، رئيس اللجنة المنظمة: إن مسابقة القرآن الكريم تساعد الحافظ على تثبيت حفظه ومراجعته لكتاب الله مما يسهم في تحسين النطق وتنمية الإدراك لدى «أصحاب الهمم».



من ناحيته أكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن تزامن «المهرجان الرمضاني» مع «عام الأسرة 2026» يجسد تقوية الروابط من أجل تهيئة بيئات شاملة تزدهر فيها روح التعاون والمبادرات التي تترجم فيها قيم المسؤولية المجتمعية، كما وجه الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، على دعمها ورعايتها لمسابقة القرآن الكريم مؤكداً أنها أصبحت من أكبر المسابقات على مستوى الخليج.



على جانب آخر دشنت الكرة الطائرة مسابقات النشاط الرياضي، حيث أسفرت ضربة البداية عن فوز فريق «فزاع» على «الصم أ» (2 - صفر) فيما عبر «الصم ب» «المالية» بالنتيجة نفسها وفريق المتطوعين على «الفرسان» (2-صفر)، كما تضمن اليوم الأول الفعاليات الثقافية والمجتمعية أبرزها يوم زايد للعمل الإنساني الذي اشتمل على مبادرة الوفاء للأسر ضمن عام الأسرة 2026.