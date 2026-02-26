باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»



تُوِّج الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين بلقب النسخة الحادية والثلاثين من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 225 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، وبإجمالي جوائز مالية بلغ 31 ألف درهم للمراكز الأولى.



وجاء تتويج باسم أمين بعد أداء قوي وثابت في الجولات التسع، أنهاها برصيد 8.5 نقاط، ليحسم الصدارة بفارق نصف نقطة عن الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ألكسندر زوباريف، الذي حل في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، متساوياً مع الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بوريا داريني صاحب المركز الثالث.



وحل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الرابع، برصيد 7.5 نقاط، متساوياً مع الأذري قادر جوسينوف الذي جاء خامساً، في منافسات اتسمت بالقوة والندية حتى الجولة الأخيرة.



وشهد اليوم الختامي وحفل التتويج، حضور تريم مطر تريم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث جرى تتويج الفائزين وتكريم المتميزين، وسط أجواء احتفالية، عكست النجاح التنظيمي والفني للبطولة.



وأكد تريم مطر تريم أن النسخة الحالية جاءت استثنائية، من حيث قوة المشاركة والزخم الفني، مشيراً إلى أن استقطاب هذا العدد الكبير من اللاعبين، بينهم نخبة من الأساتذة الدوليين الكبار، يعكس الثقة المتزايدة في قدرة النادي على تنظيم أحداث بمعايير عالمية.



وأضاف: المنافسات هذا العام اتسمت بالتقارب الشديد في المستوى، واستمرت الإثارة حتى الجولة الأخيرة، وهو ما يؤكد القيمة الفنية للبطولة، ونعتز بأن تكون الشارقة محطة رئيسة على أجندة البطولات الدولية، وأن نوفر بيئة تنافسية تسهم في تطوير اللاعبين ورفع تصنيفاتهم.



وأشار إلى أن البطولة تمثل منصة مهمة لاحتكاك اللاعبين المواطنين بأصحاب الخبرات الدولية، بما ينعكس إيجاباً على تطور الشطرنج الإماراتي، مشيداً بالأداء الذي قدمه لاعبو الأندية في البطولة.



واختتم رئيس النادي تصريحه بتوجيه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل، مؤكداً أن مجلس الإدارة ماضٍ في تنظيم بطولات نوعية، تسهم في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية لرياضة الشطرنج، وتعزز حضور اللعبة على المستويين المحلي والدولي.