110 لاعبين في بطولة «الليزر رن» في البطائح



تنطلق الجمعة بطولة «الليزر رن» في نادي البطائح الرياضي بالشارقة، بمشاركة 110 لاعبين يمثلون أندية البطائح، مليحة، وكلباء، وهي إحدى فعاليات رياضة الخماسي الحديث، وتجمع رياضة «الليزر رن» بين الجري والتصويب بالليزر، مما يحقق مزيجاً مميزاً من اللياقة البدنية والتركيز الذهني، وهذه الرياضة تحظى بدعم اتحاد الخماسي الحديث، وتعتبر من الرياضات الحديثة التي يسعى اتحاد اللعبة إلى نشرها وتشجيعها بين جميع الفئات العمرية نظراً لفعاليتها وتعزيزها لأسلوب الحياة الصحي وروح المنافسة الرياضية.



وتجمع هذه البطولة بين فئات عمرية من 9 أعوام، إلى 49 عاماً، وبين هذين الرقمين (9 و49)، سيتواجد عدد كبير من المتنافسين، وهذه الفئات ستجعل الأندية تدفع بعدد كبير من المشاركين مختلف الأعمار ضمن منافسة عادلة وممتعة في نفس الوقت، ويشارك في هذه النسخة أندية البطائح (المنظم للفعالية)، ومليحة، وكلباء.



عبرت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث عن سعادتها بهذه الفعالية المجتمعية المميزة في شهر رمضان قائلة: «أشكر نادي مليحة على استضافة هذا الحدث، وكذلك ناديي مليحة وكلباء على المشاركة، وتمتاز رياضة «الليزر رن» بكونها تجمع بين العدو السريع لمسافات مختلفة والتوقف للتصويب بالليزر نحو أهداف محددة بدقة وسرعة، وأنه يتم تقييم المشاركين على أساس الوقت المستغرق في الجري والدقة في التصويب، مما يجمع بين السرعة والتركيز».



وقالت د. هدى المطروشي: «يقام السباق في مضمار مخصص داخل مرافق نادي البطائح، مع استخدام معدات خاصة لقياس الأداء بدقة، وإن هناك أهدافاً لهذه البطولة منها، نشر رياضة «الليزر رن»، وتعريف عدد أكبر من الرياضيين بها وتشجيعهم على المشاركة، وتوفر منصة للمنافسة بين اللاعبين من مختلف الأعمار، ما يدعم النشاط البدني وروح التنافس بين الفئات العمرية المختلفة، إضافة إلى أنها تمكن المشاركين الشباب من اكتشاف قدراتهم والتنافس على المستوى المحلي، وكذلك إظهار مدى تعاون أنديتنا في تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية ودعمها للرياضات الجديدة».