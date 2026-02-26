تحدي حفيت الرياضي يحول مدينة العين إلى كرنفال رمضاني يجمع 25 جنسية



تواصل مدينة العين رسم مشهد استثنائي خلال شهر رمضان المبارك. حيث يمتزج عبق الروحانيات بنبض المنافسة، في النسخة الثانية من تحدي حفيت الرياضي، الذي بات منصة رائدة لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ الرياضة ركيزة أساسية للهوية المجتمعية.



وسجلت المنافسات في هذه النسخة زخماً دولياً لافتاً، حيث يشارك رياضيون ينتمون لأكثر من 25 جنسية من مختلف قارات العالم، لتتحول الملاعب بهذا التنوع إلى مساحة للحوار الثقافي والاندماج المجتمعي، مجسداً قيم التسامح والتعاون التي تتميز بها دولة الإمارات.



وتشهد النسخة الحالية، المستمرة حتى 19 رمضان، مشاركة واسعة، تشمل 1560 لاعباً في بطولات كرة القدم وحدها (تشمل دوري المؤسسات، الأحياء السكنية، والأكاديميات، و400 متنافس في بطولة الجوجيتسو، التي اختتمت مؤخراً بتتويج نادي العين بطلاً لها، إلى جانب بطولات متنوعة، تشمل كرة السلة، بمشاركة 340 لاعباً، والجري، الدراجات الهوائية، ولأول مرة كرة اليد ومنافسات شد الحبل المستحدثة.



وبينما تتوزع الفعاليات على 65 ملعباً ومرفقاً رياضياً في مختلف أنحاء مدينة العين، برز التطور التنظيمي عبر التطبيق الرسمي للبطولة، الذي يدير الجداول والإحصاءات لحظياً، ما ساهم في رفع كفاءة التفاعل الجماهيري الذي سجل مستويات قياسية على المنصات الرقمية.



ويهدف تحدي حفيت الذي تنظمه بلدية مدينة العين، بالتعاون مع نادي العين الرياضي، ومجلس أبوظبي الرياضي، إلى خلق بيئة تفاعلية مستدامة، تشجع مختلف الفئات العمرية على تبنّي نمط حياة صحي، في تظاهرة رياضية، تختتم فعالياتها الكبرى وجوائزها في استاد هزاع بن زايد.



توسع مستمر



وفي تحولٍ نوعي يعكس التوسع المستمر للحدث، سجلت النسخة الحالية انطلاقة بطولة كرة السلة للسيدات للمرة الأولى، والتي استضافتها الصالة المغطاة بملعب القطارة. وشهدت البطولة زخماً تنافسياً، بمشاركة 6 فرق، تمثل نخبة من المؤسسات الأكاديمية والجاليات، تصدرتها أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك (بفريقين)، وجامعتا أبوظبي والشارقة، إضافة إلى فريقي النخبة والجالية الفلبينية، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتطور المتسارع للرياضة النسائية في الدولة، ولتؤكد قدرة تحدي حفيت على تقديم تجربة رياضية شاملة، تستوعب كافة فئات المجتمع، بمختلف خلفياتهم الثقافية.



العامر بطلاً لليد



في منافسات كرة اليد، توج فريق العامرة بالميداليات الذهبية، وسط أداء فني رفيع، ومن المقرر أن تُكرم اللجنة المنظمة جميع الفرق الفائزة في مختلف الألعاب، خلال الحفل الختامي الشامل، ترسيخاً لنهج التحدي في تعزيز روح المشاركة المجتمعية.