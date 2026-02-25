تتويج الفائزين بسباق الدراجات لدورة حكومة عجمان









شهد الشيخ محمد بن عمار النعيمي سباق الدراجات الهوائية ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، والذي أقيم مساء الإثنين بمشاركة واسعة من المواطنين والمواطنات وأصحاب الهمم، إلى جانب موظفي الجهات الحكومية، لمسافة 6 كيلومترات.





أقيم السباق في مسار القرم للدراجات وسط أجواء تنافسية مميزة عكست جاهزية المشاركين وروحهم الرياضية العالية، في مشهد جسّد العزيمة والتحدي وروح الإصرار بين مختلف الفئات المشاركة.

وعقب السباق كرم الشيخ محمد بن عمار النعيمي الفائزين يرافقه عبدالعزيز عبدالله مدير البطولات وجمال الجناحي مشرف سباق الدراجات الهوائية في الدورة الرياضية.

وأشاد الشيخ محمد بن عمار النعيمي بالمستوى المتميز الذي ظهر به المشاركون، وبالجهود التنظيمية التي أسهمت في نجاح السباق، مؤكداً أهمية مواصلة دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تعزز جودة الحياة وترسخ ثقافة النشاط البدني في المجتمع.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة أن السباق يأتي في إطار تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وترسيخ نمط الحياة الصحي في بيئة العمل الحكومية، مشيرةً إلى أن تنوع الفئات المشاركة يعكس توجه الدورة نحو الشمولية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في أنشطة رياضية تعزز التنافس الإيجابي والتواصل بين الجهات المختلفة.