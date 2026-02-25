سيف الجابري: استقطبنا نخبة العالم... واللقب هدفنا في «طائرة ند الشبا»



أكد سيف الجابري رئيس فريقي زعبيل وفهود زعبيل للكرة الطائرة، اكتمال جاهزية الفريقين لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة ند الشبا الرمضانية، مشيراً إلى أن التحضيرات جرت بهدوء وثقة وطموح كبير لتحقيق اللقب.



ورفع الجابري أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على رعايته ودعمه لدورة ند الشبا الرياضية، التي أصبحت الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، وكرنفالاً رياضياً متعدد الألعاب، يحتضن نخبة شباب العالم، ويمنح الفرصة لأبرز النجوم والمحترفين، للتألق في أجواء رمضانية مميزة، تعكس مكانة دبي الرياضية عالمياً.





وأوضح الجابري أن التحضيرات انطلقت منذ بداية العام، عبر متابعة دقيقة لأقوى الدوريات العالمية، بهدف استقطاب أفضل العناصر الفنية واللاعبين المحترفين، بما يعزز حظوظ الفريقين في المنافسة على اللقب.





وأضاف:«عملنا وفق خطة واضحة، لرفع مستوى الأداء، مقارنة بالموسم الماضي، سواء من خلال التعاقد مع كوكبة من المدربين المحترفين، أو باختيار نخبة من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرات الكبيرة في البطولات العالمية، لنصل إلى الجاهزية الكاملة قبل انطلاق المنافسات».





وأشار إلى أن الفريقين يتدربان حالياً بعناصر مكتملة، وسط أجواء عالية من الانضباط والتركيز، مؤكداً أن الهدف واضح، وهو الوصول إلى النهائي، والتتويج بكأس البطولة.











وبيّن الجابري أن نسخة هذا العام تحمل تحدياً زمنياً وفنياً مضاعفاً، في ظل استمرار معظم الدوريات العالمية خلال فترة البطولة، ما دفع الفرق إلى إبرام تعاقدات نوعية مع أندية ولاعبين من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، حيث يضم كل فريق 16 لاعباً محترفاً، الأمر الذي يرفع سقف المنافسة إلى أعلى المستويات.



وتوجه الجابري بالشكر الجزيل إلى مجموعة إينوك، وعلى رأسها حسين سلطان لوتاه المدير التنفيذي، على الدعم الكبير للفريقين، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في مسيرة النجاح.



كما أثنى على جهود اللجنة المنظمة للدورة، برئاسة إسماعيل الهاشمي، مشيداً بالاحترافية العالية في إدارة جميع تفاصيل الحدث، والتعامل مع مختلف السيناريوهات باقتدار، يعكس المكانة التنظيمية المرموقة للبطولة.







واختتم الجابري تصريحه قائلاً: «نعد جماهير زعبيل وفهود زعبيل بموسم مختلف، مليء بالحماس والإثارة، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة، من أجل رفع الكأس، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الفريقين».



من جهته، قال حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نؤمن في مجموعة إينوك بأهمية دعم الرياضة، بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز صحة المجتمع وترابطه، ومنصة فاعلة لترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمثابرة، لا سيما في ظل «عام الأسرة»، الذي يسلّط الضوء على دور الأسرة في تنشئة أجيال واثقة وقادرة على الإسهام في مسيرة الوطن. وانطلاقاً من مسؤوليتنا كشركة وطنية رائدة، نحرص على تمكين المواهب، وتهيئة بيئات محفّزة، تتيح للشباب تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم. وفي هذا السياق، نفخر برعاية فريقي فهود زعبيل وزعبيل للكرة الطائرة، ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية، بما يعكس التزامنا المستمر بدعم المبادرات التي تعزز التلاحم المجتمعي، وتجمع الأسر حول فعاليات رياضية تسهم في ترسيخ قيم التعاون والانتماء، وتدفع بمجتمعنا نحو مستقبل أكثر حيوية وازدهاراً».