انتخابات مجلس الإدارة الجديد محطة مفصلية في مسيرة اتحاد الرياضات المائية





يعقد اتحاد الإمارات للرياضات المائية غداً الخميس، اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي، الذي سيشهد انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة المقبلة، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بحضور ممثلي الأندية الأعضاء الذين تم اعتمادهم رسمياً من قبل لجنة الانتخابات.



ويأتي انعقاد الجمعية العمومية بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية، جرى خلالها التأكيد على أسماء ممثلي التصويت والالتزام بإحضار صورة من الكتاب الرسمي الخاص بالتسمية، وبطاقة الهوية للمندوب قبل بدء الإجراءات.



وكان الاتحاد قد أعلن القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء فترة الطعون، حيث يتقدم عبدالله محمد سالم الوهيبي منفرداً لانتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد، وينتظر اعتماد فوزه بمنصب الرئيس في اجتماع غد.



بينما تشهد قائمة العضوية، ترشح أربعة أسماء لعضوية مجلس الإدارة، في وقت تم اعتماد ترشح شيخة محمد عبيد الزعابي لمقعد العنصر النسائي في المجلس، ضمن إطار تعزيز مشاركة المرأة في العمل الإداري الرياضي.



وتبدأ إجراءات تسجيل الحضور في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، على أن تنطلق العملية الانتخابية عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، بحضور لجنة تسيير أعمال الاتحاد، ووفق اللوائح المنظمة لاجتماعات الجمعية العمومية الانتخابية.



وتعد هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار تطوير الرياضات المائية بالدولة، في ظل ما يشهده القطاع من توسّع في البطولات المحلية والدولية، واستعدادات متواصلة لتنظيم واستضافة أبرز الأحداث خلال الموسم الرياضي المقبل، بما يعزز مكانة الإمارات على خارطة الرياضات المائية إقليمياً ودولياً.