منصور بن محمد يعلن اعتماد الشعار الجديد للجنة الأولمبية الإماراتية

أعلن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، اعتماد الشعار الجديد للجنة الأولمبية الإماراتية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماده رسمياً من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكد سموه أن الشعار يجسد رؤية الوطن وطموحاته، واستلهمت ألوانه من علم الإمارات والحلقات الأولمبية وقيمها في التميز والاحترام والصداقة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نعلن اليوم اعتماد الشعار الجديد للجنة الأولمبية الإماراتية، بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماده رسمياً من اللجنة الأولمبية الدولية … شعار يجسد رؤية الوطن وطموحاتنا مستلهماً ألوانه من علم دولتنا والحلقات الأولمبية وقيمها في التميز والاحترام والصداقة".