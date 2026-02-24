24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»



انطلقت الاثنين منافسات النسخة الحادية والثلاثين من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، وذلك على صالة النادي، في أجواء تنافسية قوية، تعكس المكانة المتقدمة للبطولة على أجندة الشطرنج المحلي والدولي.



وشهدت مراسم الافتتاح حضور تريم مطر تريم رئيس مجلس إدارة النادي، وناصر عبد الله بن عامر الأمين العام بالإنابة لاتحاد الإمارات للشطرنج، وعمران عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وسلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني باتحاد الإمارات للشطرنج، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والشخصيات الرياضية.



وأسفر اليوم الأول عن صدارة مشتركة لـ 24 لاعباً ولاعبة، بعدما حققوا العلامة الكاملة، بالفوز في الجولات الثلاث الأولى، وتقدم قائمة المتصدرين الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، والأستاذ الدولي الكبير الإيراني بوريا داريني، والأستاذ الدولي الكبير المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المواطنين، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إضافة إلى عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، وعبد الرحمن الطاهر، وأحمد فريد، وعنود عيسى، وزايد سلطان الطاهر.



وفي بقية النتائج، حصل أربعة لاعبين على نقطتين ونصف، من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، فيما نال 74 لاعباً نقطتين من ثلاث جولات، و6 لاعبين نقطة ونصف، و39 لاعباً نقطة واحدة. ولم تشهد الجولات الثلاث الأولى خسارة أي لاعب لجميع مبارياته، ما يؤكد قوة المنافسة، والتقارب الكبير في المستويات بين المشاركين.



من جانبه، توجه تريم مطر تريم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، على دعمه ورعايته للبطولة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في استمرار الحدث، ونجاحه بهذا المستوى التنظيمي والفني المتميز، وقال: «الدعم الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي، يعكس حرصه على تطوير الألعاب الذهنية، وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً رياضياً وثقافياً بارزاً، ونحن نثمّن هذه الشراكة، التي تسهم في إخراج البطولة بصورة مشرفة».



وأضاف: «المكاسب من إقامة مثل هذه البطولات، لا تقتصر على الجانب التنافسي فقط، بل تمتد إلى جوانب فنية وإدارية مهمة، فتنوع الجنسيات والمدارس الشطرنجية، يمنح لاعبينا فرصة ثمينة للاحتكاك بأساليب مختلفة، ما يسهم في صقل خبراتهم، ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة».



وتابع: «مشاركة عدد كبير من الأساتذة الدوليين الكبار، تمنح البطولة زخماً فنياً كبيراً، وتضيف إليها ثقلاً تنافسياً واضحاً، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء العام، ويعزز من مكانة البطولة على خريطة الشطرنج، لا سيما أنها من البطولات المصنفة دولياً، الأمر الذي يجعلها محطة مهمة، ويجذب إليها نخبة من الأساتذة الدوليين للمشاركة والتنافس».