دبي تنظم النسخة الأكبر من بطولة الألعاب المائية الدولية



أعلن اتحاد الإمارات للرياضات المائية تنظيم بطولة دبي الدولية للألعاب المائية (DIAC 2026) خلال الفترة من 27 مارس إلى 6 أبريل المقبلين في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة متوقعة تتجاوز 2000 رياضي من أكثر من 40 دولة، لتسجل النسخة الأكبر في تاريخها منذ انطلاقها.



وتحظى البطولة باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للرياضات المائية، ما يمنح نتائجها صفة الاعتراف الدولي، كما تُعد إحدى محطات التأهيل إلى أولمبياد داكار 2026 للشباب، الأمر الذي يعزز من أهميتها على أجندة الاتحادات والمنتخبات المشاركة.



وتقام البطولة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويستضيفها مجمع حمدان الرياضي بما يمتلكه من بنية تحتية متطورة ومعايير تنظيمية دولية، إلى جانب الشريك الفني والتنظيمي أكاديمية أبيكس الرياضية، في إطار ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للبطولات الرياضية الكبرى.



وتشهد المنافسات تنظيم سباقات فردية وجماعية في مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى برامج فنية وتحكيمية تُدار وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن مستوى تنافسياً متقدماً يعكس تطور الألعاب المائية في الدولة.



وأعلنت اللجنة المنظمة إطلاق برنامج للأرقام القياسية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، يتضمن اعتماد أرقام رسمية في سباقات 50 متراً و100 متر في مختلف أنواع السباحات، مع رصد جوائز مالية وشهادات رسمية للرياضيين الذين ينجحون في تحطيم الأرقام المعتمدة، بهدف تحفيز المنافسة وتعزيز الأداء العالي.



وأكد عبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الإمارات للرياضات المائية، أن البطولة تمثل محطة استراتيجية ضمن خطط تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة ستشهد نقلة نوعية على المستويين التنظيمي والفني.



وقال إن البطولة تمثل منصة عالمية لاكتشاف وصقل المواهب وصناعة الأبطال، مع توقعات بمستويات فنية قوية وأرقام مميزة، في ظل العمل المتواصل مع الشركاء لتقديم نسخة استثنائية تواكب مكانة دبي وقدرتها على استضافة أبرز الأحداث الرياضية الدولية.



وأضاف أن الاتحاد استكمل استعداداته لتوفير جميع متطلبات النجاح، مرحباً بالمنتخبات والأندية والسباحين المشاركين في هذه النسخة القياسية.