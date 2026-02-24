انطلاق بطولة الثقة الرمضانية لكرة قدم الصالات في الشارقة



انطلقت في الشارقة منافسات اليوم الأول من بطولة الثقة الرمضانية لكرة القدم للصالات، بحضور الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، والعميد فيصل بن نصار مدير عام وقاية وحماية المجتمع في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومحمد عبدالله القايد الحمادي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، وعبدالغفور الرئيسي عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الشخصيات والمسؤولين.



وأسفرت مباريات الافتتاح عن فوز فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة على فريق نادي الثقة «أ» بنتيجة 6-1، في لقاء اتسم بروح رياضية وتنافس إيجابي بين الجانبين.



كما حقق فريق الجامعة القاسمية فوزاً على فريق الشارقة لإدارة الأصول بنتيجة 8-1، مؤكداً بداية قوية في مشواره بالبطولة.



وتأتي البطولة ضمن الفعاليات الرمضانية السنوية التي ينظمها نادي الثقة للمعاقين، بهدف تعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي وترسيخ التعاون بين المؤسسات، وتوفير أجواء تنافسية تسودها الأخوة والاحترام.