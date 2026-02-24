حفل افتتاح مبهر وانطلاقة قوية لبطولة منصور بن زايد الرمضانية - الوثبة 2026

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أقيمت أمس مراسم افتتاح بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026 في نسختها الأولى، وذلك في مقر مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة.



شهد الحفل الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، ومعالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي حميد سعيد عامر حمد النيادي، مدير مكتب شؤون الرئاسة، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحادات والمجالس الرياضية، وجمع كبير من الرياضيين والجماهير.



وجاء حفل الافتتاح المبهر بعنوان «من الجذور إلى السماء»، مقدماً لوحات فنية ومشاهد إبداعية جسدت أصالة التراث الإماراتي وعراقة الرياضة في المجتمع، بما يعكس الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي ودعمها المتواصل للرياضيين الهواة والمحترفين.



وتضمن الحفل عروضاً لطائرات الدرون جسدت رسائل تاريخية للرياضة الإماراتية، إضافة إلى عروض الألعاب النارية وفقرات تقنية حديثة أضفت أجواء احتفالية على الحدث.

كما شهد الحفل مباراة كرة قدم استعراضية جمعت نخبة من نجوم الكرة الإماراتية والعربية السابقين تحت عنوان مواجهة بين «أصدقاء إسماعيل مطر» بقيادة اللاعب إسماعيل مطر، و«أصدقاء علي الحبسي» بقيادة الحارس العُماني علي الحبسي، بمشاركة عدد من الأسماء البارزة في تاريخ الكرة العربية.



وعلى صعيد المشاركة، أكدت اللجنة المنظمة اقتراب عدد المسجلين من 5000 مشارك في مختلف الألعاب، فيما أُغلق باب التسجيل في منافسات كرة القدم بعد اعتماد 64 فريقاً من أصل 80 فريقاً تقدموا بطلبات المشاركة، وفق مبدأ الأسبقية.

وتتضمن البطولة 16 لعبة رياضية، بعد إضافة لعبة الكريكيت استجابة لطلبات الممارسين في مختلف إمارات الدولة، وتشمل الألعاب: كرة القدم، وكرة السلة الثلاثية، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة الطائرة، وشد الحبل، وسباقات الجري، والدراجات الهوائية، والشطرنج، والجوجيتسو، والجودو، والمواي تاي، والبادل تنس، وتنس الطاولة، وكرة الريشة، والمطارحة، والكريكيت، بإجمالي جوائز وسحوبات تصل إلى 10 ملايين درهم.



وأعلنت اللجنة العليا المنظمة تخصيص سحوبات يومية للجماهير، حيث تمنح تذكرة دخول المهرجان قسيمة اشتراك تلقائية في السحوبات، التي تشمل سيارات فاخرة، وتذاكر طيران، وقسائم مشتريات، وباقات ترفيهية، إضافة إلى 150 ألف درهم لأفضل تغطية إعلامية، و50 ألف درهم لأفضل صور جماهيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتتواصل منافسات البطولة خلال الفترة من 23 فبراير حتى 17 مارس 2026 «6 - 28 رمضان»، فيما يفتح مهرجان الشيخ زايد أبوابه يومياً من الساعة 5:30 مساءً حتى 2:00 صباحاً طوال شهر رمضان المبارك، لتقدم البطولة تجربة رمضانية رياضية متكاملة، وتعزز مكانة الوثبة وجهة رياضية خلال الشهر الفضيل ومنصة للتواصل المجتمعي ودعم المواهب الرياضية.