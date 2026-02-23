نادي الشارقة ينظم دورة المرحوم عمار الدوخي لكرة القدم

ينظم نادي الشارقة لكرة القدم دورة رياضية، باسم المرحوم والمغفور له بإذن الله تعالى عمار محمد الدوخي، وفاءً لرجل لم يكن مجرد لاعب أو إداري، بل كان ابناً باراً لهذا الكيان، ومثّل منتخبنا الوطني بكل إخلاص، حيث زامل الجيل الذهبي لكرة الإمارات وسطر معهم أجمل الذكريات الكروية.



ويأتي تنظيم البطولة من النادي، تكريماً لمسيرته الطويلة وتخليداً لذكرى الراحل، وتقام خلال الفترة من 25 فبراير إلى 5 مارس القادم، على الملاعب الفرعية باستاد خالد بن محمد، بمشاركة فرق المراحل السنية بالنادي.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي سيقام بعد غد الأربعاء، مباراة استعراضية بين نخبة من قدامى لاعبي كرة القدم بالشارقة، وفريق أسرة الراحل، إلى جانب حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ونخبة من قدامى اللاعبين والمسؤولين الرياضيين، وتم تشكيل لجنة منظمة للإشراف على البطولة، برئاسة الدكتور إبراهيم خليل.



وأكدت إدارة النادي، أن إطلاق اسم الفقيد على هذه الدورة يعد رسالة تقدير وعرفان، وتجسيداً لقيم الوفاء التي يحرص النادي على ترسيخها، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تأتي تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء، ودعماً لاستمرار نهجه في خدمة الرياضة والشباب.



ويشارك في البطولة 16 فريقاً من فرق المراحل السنية بنادي الشارقة، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

وتختتم البطولة الأربعاء المقبل 5 مارس، بتتويج الفرق الفائزة وتكريم المشاركين، في ختام يليق باسم الراحل وإسهاماته الكبيرة في كرة القدم الشرجاوية بشكل خاص والإماراتية بشكل عام.