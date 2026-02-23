المصري أحمد عدلي يتوج بطلاً لكأس «الوفاء لزايد» للشطرنج 2026

تُوِّج الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بكأس بطولة الوفاء لزايد للشطرنج لعام 2026، محتفظاً باللقب في نسختها الثانية والعشرين، وذلك عقب ختام منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 دولة، في واحدة من أكبر نسخ البطولة من حيث الحضور الدولي والمستوى الفني.

وأقيم حفل الختام بعد نهاية الجولة التاسعة في قاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة، في أجواء رمضانية احتفالية عكست المكانة التي تحظى بها البطولة على الساحة الشطرنجية المحلية والدولية.

وتُنظم البطولة سنوياً خلال شهر رمضان المبارك تقديراً وعرفاناً لذكرى المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتحظى باهتمام واسع من المواطنين والمقيمين وضيوف الدولة، لما تمثله من منصة تجمع نخبة من نجوم اللعبة من داخل دولة الإمارات وخارجها، وتُكرّس قيم الوفاء والتقدير للإرث الوطني.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة سبعة أساتذة دوليين كبار، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير الأمريكي فلاديمير أكوبيان، متحدي بطل العالم عام 2000، وبطل النسخة الأولى من بطولة دبي المفتوحة عام 1999، إلى جانب الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، حامل لقب بطولة العالم للشباب.

كما ضمت قائمة المشاركين الأستاذ الدولي الكبير المولدوفي فيوريل وديسكو، والأستاذ الدولي الكبير والتر أرينسيبيا، إضافة إلى ثلاثة أساتذة كبار من إيران هم داريني بوريا، وداشيفار بارديا، وأشغر جولدشا، فضلاً عن عدد من الأساتذة الدوليين وأساتذة الاتحاد الدولي، ما أضفى على البطولة طابعاً تنافسياً رفيع المستوى.

صدارة طبيعية للأساتذة الكبار

وجاءت مجريات البطولة متماشية مع التوقعات الفنية، إذ تصدر الأساتذة الكبار والأساتذة الدوليون الجولات الخمس الأولى، في تطور طبيعي يعكس فروق التصنيف والخبرة، قبل أن تبدأ مواجهات القمة اعتباراً من الجولة السادسة مع احتدام المنافسة بين أصحاب المراكز الأولى.

وفي جولة الحسم التاسعة والأخيرة، تمكن حامل لقب نسخة 2025 الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي من رفع رصيده إلى ثماني نقاط بعد فوز مهم على منافسه الإيراني الأستاذ الدولي الكبير أشغر جولدشا، ليؤكد احتفاظه بالكأس.

وحل الإيراني الأستاذ الدولي الكبير داشيفار بارديا في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة متساوياً مع الفلبيني الأستاذ الدولي أوليفر كارمانيج، فيما جاء أشغر جولدشا في المركز الرابع رغم خسارته في الجولة الأخيرة، بينما احتل فلاديمير أكوبيان المركز الخامس برصيد سبع نقاط.

الجوائز الخاصة

وفي فئة الجوائز الخاصة، نال أستاذ الاتحاد الدولي عبد الرحمن محمد الطاهر جائزة أفضل لاعب إماراتي في البطولة، فيما توجت الأستاذة الدولية وافية درويش المعمري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية.

وعلى مستوى فئة تحت 14 سنة للاعبي الإمارات، تصدر خالد محمد وعالية سعود مرزوق الترتيب، تلاهما في المركزين التاليين ذياب الهرمودي وشما عبيد المري.

نظام البطولة

أقيمت البطولة بنظام الشطرنج السريع بواقع عشر دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ابتداءً من النقلة الأولى، واعتمدت النظام السويسري من تسع جولات.

ورصد نادي دبي للشطرنج والثقافة جوائز لأصحاب المراكز العشرة الأولى، إلى جانب جوائز خاصة للاعبين واللاعبات المواطنين، في إطار حرصه على دعم المواهب الوطنية وتعزيز انتشار اللعبة على المستويين المحلي والدولي.