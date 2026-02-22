ظروف البث تؤجل صدام النصر والجزيرة في فاصلة دوري الطائرة

أعلن اتحاد الكرة الطائرة تأجيل المواجهة الفاصلة على درع الدوري العام للرجال للموسم 2025-2026، لمدة 24 ساعة، لتقام القمة المرتقبة بين النصر والجزيرة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء السبت المقبل بدلاً من الجمعة، وذلك على صالة نادي العين.



وأوضح الاتحاد أن التأجيل جاء استجابة لظروف البث التلفزيوني، بما يضمن خروج الحدث الختامي بالصورة التي تليق بنهائي موسم استثنائي شهد صراعاً مشتعلاً حتى اللحظة الأخيرة.

وكان الفريقان قد بلغا المباراة الحاسمة بعد تبادل الانتصارات في ذهاب وإياب الدور النهائي، في مواجهة جسدت الندية والإثارة، إذ حسم النصر لقاء الذهاب بثلاثة أشواط نظيفة «25-14، 25-18، 26-24»، قبل أن يرد الجزيرة بقوة في الإياب، منتزعاً الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين «23-25، 20-25، 25-22، 27-25، 15-12»، ليؤجل الحسم إلى مواجهة فاصلة تعد بأن تكون مسك الختام لموسم حافل بالتحدي والإثارة.