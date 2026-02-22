رئيس «دولي بناء الأجسام»: أكاديمية IFPP بدبي حققت نجاحات متميزة

في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام وأكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، استضافت الأكاديمية في أجواء رمضانية، الدكتور رفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي، من أجل مناقشة سبل تطوير العمل الرياضي والأكاديمي على المستوى الدولي، بحضور العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، والدكتور المحاضر الدولي وليد عبد الكريم، مدير عام الأكاديمية، والدكتور وسام عبد الكريم مسؤول الشؤون القانونية، والكابتن محمد عبد الكريم، والحكم الدولي طارق خليل «بطولة عجمان الدولية» وباسم الجوهري «بطولات ماسل بيتش».



من جانبه، ثمّن الدكتور رافائيل سانتوغا النجاحات التي تحققها أكاديمية IFBB دبي، وأكد سانتوغا أن الأكاديمية حققت نجاحاً كبيراً منذ تأسيسها في 2016، وأسهمت من خلال الدورات التي تقدمها لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام في الجانبين العلمي والعملي في تطور ثقافة المدربين بشكل كبير، ما انعكس على اللاعبين، كما أنها رسخت مبدأ الاستعانة بالعلوم الرياضية المتطورة لأهميتها، وطالب سانتوغا مجلس إدارة الأكاديمية بالمحافظة على مسيرة النجاح التي تستهدف صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى دول الخليج العربية، من خلال إقامة أفضل الدورات العلمية المتقدمة في مجال اللعبة.



من جهته، أبدى العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، سعادته باللقاء، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع الأكاديمية بالاتحاد الدولي، معتبراً إشادة رئيس الاتحاد الدولي بالأكاديمية ودعمه لها يزيد من حماس وثقة القائمين عليها، ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح، موضحاً أن نجاح الأكاديمية في تنظيم الدورات الدولية الأخيرة أسهم في توسيع دائرة المستفيدين من الأكاديمية بكل دول الشرق الأوسط من أجل خلق جيل من المدربين المميزين.



