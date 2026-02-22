72 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»

يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم غداً الاثنين النسخة الجديدة للمهرجان الرمضاني الذي يتضمن فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية، حيث يشتمل على 72 برنامجاً في محاور عديدة تخدم كل فئات «أصحاب الهمم» برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ويستمر إلى 12 مارس المقبل.



ويشارك أكثر من 700 متسابق في النسخة الرابعة عشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم التي تنطلق غداً برعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في فئات حفظ القرآن كاملاً، 20 جزءاً، نصف القرآن، 10 أجزاء، سبعة أجزاء، خمسة أجزاء، 3 أجزاء، جزأين، وجزء، إضافة إلى إحدى قصار السور من أجل تشجيع «أصحاب الهمم على الإقبال على كتاب الله».



وينظم النادي في إطار «عام الأسرة 2026 » العديد من المسابقات الثقافية الموجهة للأسر أبرزها مسابقة فنية تهدف إلى تصميم مجسد يجسد أجواء رمضان داخل الأسرة ومسابقة «أسرتي تقرأ» ومسابقة «لوحة من أسرتي» إضافة إلى فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني والمجلس الرمضاني. ويشتمل النشاط الرياضي على 12 لعبة بمشاركة 300 من أصحاب الهمم والموظفين، فيما يستضيف النادي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية.



من جانبه، أكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم أن تزامن المهرجان مع «عام الأسرة 2026» يعطيه أهمية خاصة حيث ينظم النادي العديد من المبادرات التي تجسد قيم التماسك والشراكة والتكافل.

وقال: إن النادي أكمل جاهزيته لاستضافة بطولة كرة السلة على الكراسي التي تنطلق الثلاثاء ضمن دورة ند الشباب الرياضية موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب فكرة دورة ند الشبا وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي على متابعته للدورة. واختتم العصيمي مشيراً إلى أن الاهتمام والدعم والرعاية الذي تحظى به مسابقة دبي لأصحاب الهمم للقرآن الكريم من الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم وراء استمراريتها للعام الرابع عشر.



