80 مدرباً يشاركون في أول دورة تدريبية لـ «الووشو والكونغ فو» بدبي

نظم الاتحاد العربي للووشو والكونغ فو بالتعاون مع الاتحاد الدولي للووشو، أول ندوة تدريبية وتحكيمية في رياضة الووشو والكونغ فو بفندق مطار ميلينيوم بدبي، أمس،من أجل التعرف إلى أحدث طرق التدريب في عالم اللعبة، بإشراف سالم حمدان العامري، ممثل الاتحاد الدولي «الكيان الوحيد المعتمد» في دولة الإمارات والمنسق العام للاتحاد العربي للووشو كونغ فو، وذلك بحضور أكثر من 80 مدرباً من مختلف الصالات الرياضية في الإمارات إضافة إلى الحكام ومراقبي النزالات، والذين حصلوا على شهادات تقديرية لمشاركتهم في الحدث.



من جهته، أكد رونغ جون عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للووشو ورئيس لجنة الحكام الأوروبية رئيس لجنة التحكيم في العديد من البطولات العالمية والألعاب الرياضية المتعددة، أن الدورة هي الأولى من ضمن العديد من الدورات المقرر إقامتها في العام 2026 والتي تسهم في تأهيل لاعبي ومدربي وحكام اللعبة بشكل احترافي، مثمناً أن دعم الاتحاد الدولي للمنظومة، يزيد من حماس وثقة القائمين عليها، ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم دورات نوعية جديدة وفقاً لرؤية الاتحاد الدول، بما يسهم بتعزيز العمل في الاستدامة الرياضية، مؤكداً أن خطة العام 2026 تم اعتمادها وفقاً لدراسة اعتمدتها اللجنة الفنية من خلال عناصر مستوحاة من البرامج الرياضية العالمية، مؤكداً أن المشاركة المتميزة للاعبين والمدربين والحكام جاءت مثمرة خاصة للحكام بعد أن تم تدريبهم على أساسيات التحكيم في بطولات الساندا والتاولو.



