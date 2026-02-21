45 فريقاً في بطولة جامعة الشارقة



افتتحت جامعة الشارقة فعاليات البطولة الرمضانية لشركاء النجاح في كرة القدم، وذلك على استاد الجامعة الرياضي، بحضور الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الأندية الرياضية، والدوائر الحكومية، والشركات الخاصة والجهات الخيرية، والمؤسسات الصحية المشاركة في البطولة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.



وتشهد البطولة هذا العام مشاركة 45 فريقاً تمثل شركاء الجامعة من مؤسسات وطنية رائدة في مختلف القطاعات، من بينها المصارف، والجهات الحكومية، والمؤسسات الخيرية، والمستشفيات، والشركات الكبرى، في صورة تجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومحيطها المجتمعي، إضافة إلى مباراة استعراضية بعنوان «مباراة الأجيال» بمشاركة مجموعة من الأطفال من أكاديمية كرة القدم بالجامعة، إلى جانب لاعبين من كبار السن، في مشهد رمزي يعكس تواصل الأجيال وروح الانتماء الرياضي.



وتستمر منافسات البطولة على مدار 15 يوماً من شهر رمضان المبارك، حيث تشهد مواجهات قوية بين الفرق المشاركة من قطاعات متعددة. وتأتي هذه البطولة في إطار حرص جامعة الشارقة على دعم الأنشطة الرياضية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ القيم الإيجابية وروح المنافسة الشريفة، بما يعكس التزام الجامعة بدورها الوطني والإنساني، وإبراز دور المؤسسات الوطنية في ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز روح الفريق.