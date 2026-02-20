جامعة حمدان بن محمد الذكية تحتفي بعام الأسرة بإفطار جماعي بالتزامن مع طواف الإمارات 2026



في أجواء جمعت بين التلاحم المجتمعي والتميز الرياضي، احتفت جامعة حمدان بن محمد الذكية بــ«عام الأسرة» عبر تنظيم إفطار جماعي، وذلك بالتزامن مع استضافتها خط نهاية المرحلة الخامسة من النسخة الثامنة لطواف الإمارات 2026، الحدث العالمي الوحيد في الشرق الأوسط المعتمد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بمشاركة نخبة من الفرق العالمية والدراجين المحترفين.



وامتدت المرحلة لمسافة 166 كيلومتراً ضمن فئة السرعة (Sprint)، بمشاركة 21 فريقاً عالمياً و147 دراجاً محترفاً، حيث تحوّل حرم الجامعة إلى منصة دولية عكست مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.



وتؤكد الاستضافة حضوراً فاعلاً للجامعة في المنظومة الوطنية كشريك في المبادرات التي تعزز جودة الحياة وترسّخ ثقافة النشاط البدني في المجتمع، حيث سبق للجامعة استضافة ختام مرحلة دبي من طواف الإمارات للسيدات 2026 دعماً للرياضة المجتمعية وتمكين المرأة.



وفي السياق ذاته، نظّمت الجامعة إفطاراً جامعياً لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وعائلاتهم والمتعلمين، بالتزامن مع «عام الأسرة»، في مبادرة تعكس التزامها ببناء بيئة عمل إيجابية تعزز الترابط المؤسسي والتوازن المجتمعي وجودة الحياة، وتؤكد حرصها على ترسيخ قيم التلاحم والتواصل التي يرسّخها هذا العام الوطني.



وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «إن استضافة إحدى مراحل طواف الإمارات تجسّد دور جامعة حمدان بن محمد الذكية كمؤسسة تعليمية فاعلة في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز جودة الحياة وترسّخ ثقافة النشاط البدني ونمط الحياة الصحي. وفي السياق ذاته، يأتي تنظيم الإفطار الجامعي بالتزامن مع عام الأسرة ليعكس التزام الجامعة بترسيخ قيم التلاحم والترابط المؤسسي والمجتمعي، انطلاقاً من رؤيتها في بناء بيئة تعليمية وإنسانية متكاملة تقوم على التوازن وجودة الحياة وروح الأسرة الواحدة».



وأضاف: إن الجامعة تنظر إلى مثل هذه الفعاليات والمبادرات بوصفها منصات تفاعلية تعزز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتسهم في ترسيخ القيم الإيجابية ونمط الحياة الصحي، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.