لجنة تأمين الفعاليات تؤمن دورة «ند الشبا الرياضية» بخطط أمنية وتنظيمية متكاملة



أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي استكمال استعداداتها الأمنية والتنظيمية لتأمين فعاليات دورة ند الشبا الرياضية 2026، التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي خلال الفترة من 18 فبراير حتى 7 مارس، وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية لضمان سلامة المشاركين والجمهور.



وأكدت اللجنة جاهزيتها الكاملة لتأمين الحدث الرياضي الذي يعد من أبرز البطولات الرياضية المجتمعية في شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ خطط أمنية متقدمة تعتمد على التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الحشود وتأمين الفعاليات الكبرى.



خطط أمنية وتنظيم مروري



وأوضحت اللجنة أن الخطة الأمنية تشمل نشر الدوريات الأمنية في محيط موقع البطولة، وتنظيم حركة السير والمواقف لضمان انسيابية الدخول والخروج، وتأمين مواقع المنافسات والمنشآت الرياضية، وتعزيز الجاهزية للاستجابة السريعة للحالات الطارئة، إلى جانب دعم السلامة العامة عبر فرق متخصصة وميدانية تعمل على مدار الساعة، كما تم تخصيص فرق لإدارة الحشود داخل مجمع ند الشبا الرياضي، لضمان سلامة الجماهير وتوفير تجربة آمنة وسلسة للزوار.



بطولة متنوعة



وتشهد دورة ند الشبا الرياضية هذا العام تنظيم عدد من المنافسات الرياضية المتنوعة التي تستقطب نخبة من الرياضيين والهواة من مختلف الجنسيات، وتشمل مسابقات الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباقات الجري والدراجات الهوائية، المبارزة، الريشة الطائرة، شد الحبل، الجوجيتسو، وتحدي الموانع، إضافة إلى بطولات دولية للبادل.

وتقام المنافسات يومياً خلال الفترة المسائية في مجمع ند الشبا الرياضي، في إطار الفعاليات الرياضية المصاحبة لشهر رمضان المبارك.



تعزيز الأمن وجودة الحياة



وأكد الرائد جاسم محمد، رئيس اللجنة الأمنية دورة ند الشبا الرياضية أن تأمين الدورة يأتي ضمن استراتيجية دبي لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها واجهة عالمية لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، من خلال توفير بيئة آمنة تدعم المشاركة المجتمعية وتشجع الأنشطة الرياضية.



وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والأمنية يسهم في نجاح الحدث، ويعكس مستوى الجاهزية العالية في إدارة الفعاليات الدولية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

دعم الفعاليات المجتمعية والرياضية



وتعد دورة ند الشبا الرياضية إحدى أبرز الفعاليات الرياضية الرمضانية التي تجمع بين التنافس الرياضي والمشاركة المجتمعية، وتسهم في نشر ثقافة الرياضة وتعزيز أنماط الحياة الصحية، إلى جانب استقطاب جمهور واسع من داخل الدولة وخارجها.