180 لاعباً يشاركون في دولية الشارقة للشطرنج



ينظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بطولة الشارقة الدولية للشطرنج في نسختها الحادية والثلاثين، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي. ويُقام الحدث سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، حيث تنطلق المنافسات يوم الاثنين بقاعة النادي وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 180 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، فيما رصد النادي 31 ألف درهم جوائز مالية.



وأكد فيصل الحمادي، مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، أن البطولة تعد محطة تاريخية مهمة في مسيرة اللعبة على مستوى الدولة والمنطقة، وأسهمت على مدى أكثر من ثلاثة عقود في صقل المواهب واكتشاف أجيال جديدة من اللاعبين، عبر توفير منصة تنافسية تتيح لهم الاحتكاك بنخبة من الأساتذة الدوليين وتطوير مستوياتهم الفنية. وأضاف أن اللجنة المنظمة استحدثت هذا العام جوائز للفئات السنية من 6 إلى 12 سنة، بهدف تحفيز المواهب الواعدة واكتشافها في سن مبكرة ودعم مسيرتهم نحو المستقبل.