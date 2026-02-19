25 بطولة في «الألعاب الرمضانية» لشرطة دبي



تنطلق الجمعة، فعاليات «بطولة الألعاب الرمضانية» التي تنظمها شرطة دبي مُمثلة بمركز التميز الرياضي بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والهادفة إلى تعزيز النشاط الرياضي والترابط المجتمعي، بمشاركة من أفراد المجتمع ومنتسبي شرطة دبي، وتستمر إلى 11 مارس المقبل.



وأوضحت شرطة دبي أن البطولة تقام في عدة مواقع رياضية متميزة، أبرزها نادي ضباط شرطة دبي، وأكاديمية شرطة دبي، ومنطقة أم الدمن، والمدينة التدريبية في الرؤية، ومركز شرطة ند الشبا، وأوتو دروم، وتتضمن 25 بطولة تشمل 12 بطولة مجتمعية و12 بطولة شرطية إلى جانب بطولة لطلبة مدارس حماية للتربية والتعليم.



وأضافت أن المسابقات المجتمعية تشمل 12 بطولة مفتوحة للجمهور، وهي: كريكيت، وتحدي دراجات صحراوية، والتايكوندو، و«الكلستنكس»، وسباق السرعة، والدراجات الهوائية، والتنس، والموانع، والألعاب التراثية، والطائرة الشاطئية، وجري لمسافة خمسة كيلومترات، إلى جانب تجديف ثابت.



وتابعت شرطة دبي أن المسابقات الرياضية الشرطية تتضمن 12 مسابقة، وتهدف إلى إبراز المهارات الرياضية لدى موظفين شرطة دبي، وتشمل: البادل، وكرة القدم، والكاراتيه، وكرة السلة، والسنوكر، والجيوجيستو، والشطرنج، والقوس والسهم، وسباق الدراجات الثابتة، وكرة الطائرة، والرماية الحرة، إضافة إلى الرماية.



وبينت شرطة دبي أنه للمرة الأولى سيتم إشراك فئة جديدة ضمن فعاليات البطولة تتمثل في طلبة مدارس حماية، عبر تنظيم بطولة متنوعة مخصصة لهم، في خطوة تجسد حرص شرطة دبي المستمر على إشراك فئات مختلفة ضمن البطولة تلبي تطلعات المشاركين وتعزز من نطاق المشاركة المجتمعية.



وشهدت البطولة خلال الدورات الماضية منافسات قوية وفرصاً للتميز، في أجواء رياضية مشوقة تعكس روح التعاون والتنافس الشريف خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستمنح جوائز قيمة للمتسابقين الفائزين في مختلف البطولات.