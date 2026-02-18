أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية

تواصل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ترسيخ دورها الريادي في تمكين المرأة وتعزيز حضور الرياضة النسائية في دولة الإمارات، من خلال أجندة حافلة بالفعاليات والبطولات والورش التوعوية والمبادرات المجتمعية خلال شهر فبراير الجاري، بما يعكس التزامها الاستراتيجي بدعم المرأة وإلهامها للمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة الرياضية.



وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز صحة المرأة وجودة حياتها، نظّمت الأكاديمية ورشة عمل توعوية بعنوان «رحلتك نحو الغذاء الصحي» بالتعاون مع مستشفى دانة الإمارات، ركّزت على تمكين المشاركات من تبنّي أسلوب حياة صحي يتماشى مع متطلبات الحياة اليومية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الدعم الاجتماعي في تعزيز الالتزام بالعادات الصحية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.



وضمن مبادرات «عام الأسرة»، وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، عززت الأكاديمية حضورها المجتمعي عبر فتح ملاعب البادل تنس يومياً أمام الأسر والأبناء، وإتاحة ملاعب كرة القدم بشكل يومي، إلى جانب تخصيص مضمار الجري للعائلات خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تجسّد رؤيتها في جعل الرياضة جسراً للتواصل الأسري ومنصة لتعزيز التماسك المجتمعي خلال الشهر الفضيل، ضمن بيئة آمنة ومحفزة تدعم نمط الحياة الصحي وترسّخ ثقافة النشاط البدني.



كما تنظم الأكاديمية سلسلة من البطولات الرمضانية للسيدات خلال الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس، بمشاركة لاعبات من مختلف الفئات العمرية، وتشمل منافسات كرة السلة، وكرة الطائرة، والبادل، وكرة القدم، والجري، وذلك في إطار دعم تطوير الرياضة النسائية وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ حضور الرياضات ذات الشعبية الواسعة على مستوى الدولة. وفي إطار فعاليات شهر فبراير، احتضنت الأكاديمية بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو التي أُقيمت على مدار يومين.



كما استضافت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بطولة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 للسيدات، التي أُقيمت منافساتها خلال الفترة من 7 إلى 15 فبراير الجاري، وشهدت مشاركة واسعة عكست مكانة أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.



وانطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى دعم وتطوير الرياضة النسائية، تواصل الأكاديمية إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تمكين الرياضيات وتوفير منصات تنافسية تتيح لهن إبراز قدراتهن على المستويات المحلية والدولية، إلى جانب توسيع نطاق برامجها وشراكاتها الاستراتيجية، بما يضمن توفير فرص مستدامة لصقل المواهب وتعزيز المسيرة الرياضية للمنتسبات، دعماً لطموحاتهن ومواكبة لتطلعاتهن المستقبلية، من خلال برنامج التدريبات الرياضية التي تشمل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم، إلى جانب رياضات الدفاع عن النفس مثل الجوجيتسو والكاراتيه والكيك بوكسينغ، بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، ووفق أعلى المعايير الفنية.

-انت