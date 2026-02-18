كلب هارب يقتحم مضمار الأولمبياد



في مشهد خطف الأضواء من الميداليات والأرقام القياسية، تحول سباق اختراق الضاحية للفرق النسائية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، إلى عرض غير متوقع بطله كلب هارب.

وقعت الحادثة في تيسيرو بإيطاليا الأربعاء، خلال التصفيات المؤهلة، عندما ظهر كلب يشبه الذئب على المضمار، قبل أن ينطلق بحماس خلف المتسابقات، مثيراً موجة من الدهشة والضحك في المدرجات، وقلقاً حقيقياً لدى البعض.



وأظهرت اللقطات الكلب النشط وهو يركض بمحاذاة المتزلجات، ثم لفت انتباهه متسابقان من كرواتيا واليونان عند خط النهاية، فانطلق خلفهما وسط ذهول الجماهير، ووصف أحد المعلقين المشهد بأنه كان من الممكن أن يكون كارثة، في إشارة إلى خطورة الموقف على سلامة الرياضيات.



السويدية جونا سوندلينغ، التي تصدرت التصفيات، تعاملت مع الموقف بروح رياضية قائلة إنه «لطيف»، بينما مازحت النرويجية أستريد أوير سليند قائلة: «الكلب أقل مشاكلي».

ولكن ردود الفعل لم تكن كلها مرحة، إذ تساءلت الأرجنتينية ناهيارا غونزاليس دياز بقلق: «ما الذي يفعله كلب هنا؟»، فيما اعترفت اليونانية كونستانتينا شارالامبيدو، بأنها خافت في البداية أن يكون ذئباً.



وبعد السباق، تقدم صاحب الكلب لاستلامه موضحاً أن اسمه «نازغول»، وأنه هرب من المنزل فجأة، وأكد أنه كلب ودود، اجتماعي، ولا يؤذي أحداً، لكنه عنيد جداً، والاسم مستوحى من أشباح الخاتم في رواية سيد الخواتم، وهو من فصيلة كلاب الصيد التشيكية.



ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في نسخة إيطاليا، إذ شوهد كلب آخر جالساً على الهامش مرتدياً قميص فريق الولايات المتحدة، يتابع منافسات التزلج الفني، كما انتشر قبل أيام مقطع لكلب صيد مرح اقتحم سباق التزلج على المنحدرات، وانزلق على الجليد أثناء محاولته الهرب من ممسكه.



وبينما تتواصل المنافسات في إيطاليا وسط صراع العمالقة على الذهب، يبدو أن بعض الضيوف من ذوي الأربع أرجل قرروا ترك بصمتهم الخاصة هذا العام، ولحسن الحظ، انتهت مغامرة «نازغول» بلا إصابات، لكن لحظات قليلة كانت كفيلة بتحويل المشهد الطريف إلى حادث خطر.