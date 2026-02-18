أنتوني جوشوا بين الألم والسماء فوق صحراء عُمان



تدلى أنتوني جوشوا بطل الوزن الثقيل، من باب مروحية محلقة فوق الامتداد الصحراوي الشاسع في سلطنة عُمان، رافعاً إصبعيه نحو الكاميرا، في مشهد يجمع بين التحدي والتأمل، وفي لحظة هدوء نادرة للملاكم البريطاني البالغ 36 عاماً، والذي قرر الابتعاد قليلاً بعد بداية عام وصفها بأنها صعبة للغاية.



جوشوا كان قد تعرض لحادث سير مروع خلال رحلة إلى نيجيريا أواخر ديسمبر 2025، أسفر عن وفاة صديقيه ومدربيه سينا غامي ولطيف «لاتز» أيوديل، بينما نقل هو إلى المستشفى قبل أن يعود إلى المملكة المتحدة لحضور جنازتيهما، وفي كلمات مؤثرة عبر حساباته، تعهد برعاية عائلتيهما، وكتب اسميهما بوشم على ذراعه.



وجاءت رحلة المروحية ضمن استراحة في عُمان، والتي استثمر فيها أخيراً بشراء شقة بنتهاوس فاخرة بقيمة 1.2 مليون جنيه استرليني، ضمن مشروع يمتد على مساحة 15.300 قدم مربع، ويمنحه إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة، إضافة إلى صالة ملاكمة خاصة صممت له تحديداً.



وبحسب تقارير صحفية، أصبح جوشوا مستثمراً مبكراً في المرحلة الثانية من مشروع عقاري آخر من المتوقع اكتماله عام 2027، في خطوة تعكس توجهه الواضح نحو تنمية محفظته الاستثمارية، إذ تقدر ثروته بنحو 195 مليون جنيه استرليني.



وقال جوشوا عن استثماره: «الانضباط، المجتمع، والتفكير طويل المدى شكلوا كل ما أفعله داخل الحلبة وخارجها، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من مشروع سيصبح عنواناً عالمياً بكل معنى الكلمة».



وكان الملاكم المولود في واتفورد لأبوين نيجيريين، يقضي عطلة في لاغوس عقب فوزه المثير على اليوتيوبر جيك بول يوم 19 ديسمبر 2025، قبل أن تنقلب الرحلة إلى مأساة.

ورغم الحزن، شارك جوشوا لقطات له وهو يتدرب، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبله في الملاكمة، فهل كانت رحلة عُمان مجرد استراحة محارب أم محطة لإعادة ترتيب الأوراق قبل عودة جديدة إلى الحلبة؟