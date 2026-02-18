نادي الشارقة الرياضي للمرأة يتوج بطلاً للدوري العام للسيدات لكرة السلة



توج فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بطلاً للدوري العام للسيدات لكرة السلة، عقب فوزه المستحق على فريق خورفكان للسيدات بنتيجة (65–48)، في ختام موسم حافل بالعطاء والنتائج المميزة، أكد خلاله الفريق تفوقه الفني واستقراره الإداري، ليحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.



وجاء التتويج بحضور سالم المطوع، أمين عام اتحاد الإمارات لكرة السلة، وعلي الأميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير اللجنة الفنية، و غالية المازمي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النسائية، حيث قاموا بتتويج الفريق وتسليم درع البطولة والميداليات الذهبية.



ويعد هذا الإنجاز ثمرة عمل متكامل من الجهازين الفني والإداري، إلى جانب الروح العالية والانضباط ،الذي أظهرته اللاعبات طوال مشوار البطولة، حيث قدم الفريق مستويات فنية قوية ،عكست التطور الملحوظ لكرة السلة النسائية في الدولة، وأسهمت في رفع وتيرة المنافسة بين الأندية المشاركة.



وفي تصريح له عقب مراسم التتويج أعرب سالم المطوع عن فخره بالمستوى، الذي شهدته البطولة هذا الموسم، مؤكداً أن ما قدمته الفرق يعكس حجم الاهتمام المتنامي بالرياضة النسائية، مشيراً إلى أن الاتحاد مستمر في دعم مسابقات السيدات، وتوفير بيئة تنافسية، تسهم في تطوير اللاعبات وإعدادهن لتمثيل المنتخبات الوطنية بأفضل صورة.



من جانبه هنّأ علي الأميري إدارة ولاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة على التتويج، مشيداً بالأداء الجماعي والالتزام التكتيكي والروح القتالية، التي ميزت الفريق طوال الموسم، مؤكداً تطلع الاتحاد إلى موسم أكثر تنافسية ،يعزز من مكانة اللعبة ويخدم مسيرة المنتخبات الوطنية.



كما عبرت غالية المازمي عن سعادتها الكبيرة بالتتويج، مؤكدة أن اللقب جاء نتيجة جهد جماعي وعمل دؤوب طوال الموسم، مشيرة إلى أن جميع الفرق المشاركة قدمت مستويات متميزة، أسهمت في إخراج البطولة بصورة مشرفة، تليق بكرة السلة النسائية في الدولة.



ويعزز هذا التتويج سجل إنجازات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ويؤكد حضوره القوي في مختلف البطولات المحلية، في ظل الدعم المستمر، الذي تحظى به الرياضة النسائية والاهتمام المتزايد بتطويرها على مستوى الدولة.