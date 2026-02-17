بمشاركة أكثر من 1300 متسابق.. نجاح كبير لـ«سباق حرس الرئاسة للجري» بدبي

شهد سباق حرس الرئاسة للجري مشاركة 1300 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية تنافسوا ضمن مسابقة «تحدي النخبة»، في فعالية رياضية مجتمعية نظمتها قيادة حرس الرئاسة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في ميدان ند الشبا، وتضمنت أربعة مسافات تنافسية، وتزامنت مع استقبال طلبات التجنيد للمواطنين الراغبين بالانضمام إلى حرس الرئاسة مع الإعفاء من برنامج الخدمة الوطنية.

وتوج سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعميد الركن يعقوب يوسف بن عمير آل علي، نائب قائد حرس الرئاسة، الفائزين في الفئات الأربع التي شملت: فئة 10 كيلومترات «مفتوح»، وفئة 5 كيلومترات «مفتوح وفوق 50 سنة»، وفئة 3 كيلومترات لطلبة الثانوية العامة ومجندي الخدمة الوطنية، إضافة إلى فئة 1 كيلومتر للعوائل وأصحاب الهمم، بما يضمن تنوع المشاركة وتخصيص مسارات مناسبة لطبيعة كل فئة.



منافسة قوية

شهد السباق منافسة قوية بين المشاركين، حيث حصد في سباق 10 كيلومترات الفئة المفتوحة رجال المغاربة ياسر الشعشوي المركز الأول بزمن 29:15 دقيقة، ونعمان العسوي في المركز الثاني بزمن 29:52 دقيقة، ومحمد آيت ماماس تودا بزمن 30:59 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة سيدات، فازت الأوغندية غلوريا شيبيت بالمركز الأول بزمن 37:58 دقيقة، تلتها الكينية فيديليا مسانجو في المركز الثاني بزمن 41:30 دقيقة، وحلت مواطنتها الكينية آن وانجوهي في المركز الثالث بزمن 43:47 دقيقة.



وفي فئة المواطنين، فاز عمار آل علي بالمركز الأول بزمن 35:20 دقيقة، تلاه مايد أحمد في المركز الثاني بزمن 36:48 دقيقة، وحل عبدالله المهيري في المركز الثالث بزمن 37:03 دقيقة، وفي فئة المواطنات فازت حصة آل علي بالمركز الأول بزمن 54:02 دقيقة، تلتها نوف الهاجري في المركز الثاني بزمن 1:06:31 ساعة، وحلت حصة السويدي في المركز الثالث بزمن 1:18:32 ساعة.

وفي سباق 5 كيلومترات للفئة مفتوحة رجال، تصدّر المغاربة أمين سويدا الترتيب بزمن 14:41 دقيقة، تلاه عبدالعالي بوعزّاوي ثانياً بزمن 15:07 دقيقة، ثم عبدالصمد الحَبّاز ثالثاً بزمن 15:42 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة سيدات، فازت الكينيات مويني موتوكو بالمركز الأول بزمن 18:18 دقيقة، تلتها بخيتة شيكولي في المركز الثاني بزمن 20:48 دقيقة، وحلت رحمة كيماني في المركز الثالث بزمن 20:45 دقيقة.



وفي فئة المواطنين فاز عبدالله الحضرمي بالمركز الأول بزمن 16:38 دقيقة، تلاه علي غلام رمضان في المركز الثاني بزمن 17:23 دقيقة، وحل علي صادق في المركز الثالث بزمن 18:16 دقيقة، وفي فئة المواطنات فازت لطيفة الجناحي بالمركز الأول بزمن 20:20 دقيقة، تلتها سارة سلمان كاهور في المركز الثاني بزمن 23:27 دقيقة، وحلت نورة الخلف في المركز الثالث بزمن 25:24 دقيقة



أما سباق 3 كيلومترات لطلبة وطالبات الثانوية العامة ومجندي الخدمة الوطنية، فقد شهدت فئة البنين تقارباً في الأزمنة بين أصحاب المراكز المتقدمة، إذ أحرز عبدالله المنصوري المركز الأول بزمن 11:48 دقيقة، وحل عبيد الكيت ثانياً بزمن 11:53 دقيقة، وجاء فارس سعيد ثالثاً بزمن 12:41 دقيقة، وفي فئة الفتيات فازت شوق أحمد البلوشي بالمركز الأول بزمن 14:37 دقيقة، تلتها ميثاء البناي في المركز الثاني بزمن 19:07 دقيقة، وحلت ملك شيران في المركز الثالث بزمن 22:08 دقيقة.



وفي سباق 1 كيلومتر، فئة البنين حقق الإماراتي حميد الحمادي المركز الأول بزمن 3:24 دقائق، وحل الإماراتي مال الله الشحي ثانياً بزمن 3:46 دقائق، وجاء الإماراتي خالد الحساي ثالثاً بزمن 3:50 دقائق، وفي فئة الفتيات، فازت الباكستانية عائشة بنت محمد بشير بالمركز الأول بزمن 4:23 دقائق، تلتها البرتغالية منال تونشي في المركز الثاني بزمن 4:30 دقائق، وحلت الإماراتية ابتسام الشحي في المركز الثالث بزمن 4:47 دقائق.



قيم ورسالة

ارتكز الحدث على القيم الأساسية في القوات المسلحة، وهي: الولاء، والشرف، والشجاعة، والاحترافية، بما يعكس رسالة السباق في تعزيز الانضباط والجاهزية وروح التحدي، وترسيخ الارتباط بين الرياضة وقيم الأداء والمسؤولية. كما يواكب الحدث مساراً وطنياً عملياً عبر استقبال طلبات التجنيد للمواطنين الراغبين بالانضمام إلى حرس الرئاسة، بالتوازي مع تنظيم السباق.

ويؤكد تنظيم «سباق حرس الرئاسة للجري» ما يحمله الحدث من رسالة عملية تجمع الرياضة بالقيم، وتدعم حضور الفعاليات المجتمعية النوعية التي تواكب متطلبات الجاهزية والانضباط، بالتوازي مع استقبال طلبات التجنيد للمواطنين الراغبين بالانضمام إلى حرس الرئاسة.