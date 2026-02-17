3 فعاليات رياضية في الأسبوع الأول من رمضان في دبي



تنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، العديد من الفعاليات الرياضية، والتي تعكس صورةً مميزةً عن الأجواء الرمضانية في دبي، من خلال الأنشطة المتنوعة المقامة في جميع أنحاء الإمارة، التي تزداد نشاطاً وتنبض بالحياة خلال الأسبوع الأول، وذلك من خلال انطلاقة الفعاليات الرياضية المميزة، لتكمل المشهد وتثري أجواء الموسم الرمضاني الرياضي في المدينة.



تنطلق أولى الفعاليات «دورة ند الشبا الرياضية» على صالة كوكا كولا أرينا خلال الفترة من 18 فبراير الجاري حتى 7 مارس المقبل، وتُعد الدورة إحدى أكبر البطولات متعددة الألعاب في دبي، حيث تجمع الرياضيين من مختلف الأعمار ومستويات المهارات ضمن 11 لعبة تنافسية، في نموذج يعكس التزام دبي بتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التميز الرياضي.



وفي سياق استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، تحتضن دبي في الـ 20 من فبراير الجاري إحدى مراحل طواف الإمارات، الفعالية المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتبرز هذه المرحلة ما تتميز به الإمارة من تنوع عمراني وصحراوي فريد، لتقدم سباقاً احترافياً عالمياً يعكس جاهزيتها التنظيمية ومكانتها على خارطة الرياضة الدولية.



كما سيشهد الأسبوع الأول من شهر رمضان، إقامة دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو خلال الفترة من 21 حتى 28 فبراير الجاري، على ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية، تجمع البطولة بين التنافس الرياضي الرفيع والأجواء الاجتماعية الراقية في الهواء الطلق، كما توفر البطولة تجربة متكاملة للزوار تجمع بين متعة الرياضة وفنون الضيافة، خلال أشهر الطقس المعتدل خلال هذه الفترة من العام.